Angelici recurrirá al TAS para que le levanten el veto que le impide acceder a cargos internacionales

Angelici, que se encuentra en Paraguay acompañando a la delegación dirigencial argentina encabezada por el presidente de AFA, Claudio Tapia, que hoy participó de la reunión de Mesa Directiva que nucleó a todos los titulares de las asociaciones sudamericanas que se encuentran en la órbita de la Conmebol, entregó anoche en la Mesa de Entradas del organismo la documentación faltante requerida, pero como lo hizo con 10 días de retraso le fue rechazada.





"La Conmebol no tiene organismo de apelación y por eso voy a recurrir al TAS, que seguramente cambiará el fallo", confió Angelici, quien también reclamará que la información se filtró antes en la prensa y se rompió la confidencialidad del proceso. También adujo que la medida que lo inhabilita por un año para ejercer cualquier cargo dentro del organismo es "de carácter político", ya que desde que intentó sin éxito crear la Liga Sudamericana, su enemistad con el titular del máximo ente sudamericano, Alejandro Domínguez, se agudizó.





El dirigente xeneize debía presentar la documentación pertinente solicitada por la Conmebol el pasado 23 de mayo. El órgano de control argumentó en la nota dirigida a Angelici que se lo sancionó por la "no entrega de la información solicitada" y que no se puso "en tela de juicio su calidad personal" ni su "trayectoria dirigencial".





"Hablé con Domínguez y le dije que la Liga Sudamericana es para sumar y no es contra la Conmebol. No tengo ningún inconveniente personal con él", argumentó Angelici, contradiciendo expresiones anteriores sobre este punto.

"Me hicieron la entrevista y traje toda la documentación. Si bien es cierto que no la presenté a tiempo, no esperaba esta respuesta de la Conmebol", explicó Angelici desde Luque, sede de la Conmebol, en diálogo con radio La Red.