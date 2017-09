Aquino: "A veces me pregunto, ¿qué hago acá?"

Claudio Aquino fue un viejo anhelo de Leonardo Carol Madelón, quien en el mercado de verano de 2016, durante su segunda etapa como entrenador tatengue, se lo había pedido a los dirigentes. Finalmente, el volante se decidió por quedarse en Independiente, y luego de un paso por el fútbol brasileño y Belgrano de Córdoba, donde fue dirigido por el Francés, desembarcó en la Avenida.





Sin embargo, su aparición en el equipo titular no se dio en el puesto de enganche, como se lo conoció en sus primeros pasos por Ferro, Godoy Cruz e Independiente. El DT lo plantó por izquierda y tuvo que convencerlo para que desempeñe esa posición. Incluso, Madelón contó en la conferencia de prensa posterior al cotejo ante Gimnasia de la charla que tuvo con el jugador, quien le había planteado que quería jugar de enganche.





En el inicio de la charla, el oriundo de Adrogué hizo referencia al momento que está atravesando el equipo y declaró: "Estamos bien, estamos haciendo un trabajo positivo, acorde a lo que quiere Leo (Madelón) y su cuerpo técnico. Por momentos hacemos cosas muy buenas, mientras que en otros por el rival o por el juego en sí terminamos un poco atrás. Pero no nos generan situaciones de gol y lo importante es que mantenemos nuestro arco en cero, estoy contento por eso y en lo personal estoy tratando de adaptarme a la nueva posición, si bien siempre dije que si me tocaba hacerlo ahí lo iba a hacer. De a poco estoy tratando de mejorar desde lo físico y tratando de agarrar un poco más la pelota para entrar en juego".









Luego, habló sobre la posición de volante por la izquierda que está desempeñando en el Unión de Madelón y afirmó: "Me tocó jugar en esa posición en Independiente, aunque no tenía tanto retroceso como ahora. Pero lo digo siempre, a veces no se puede jugar y hay que sacar el amor propio, lo que uno tiene adentro y creo que en estos partidos lo demostramos. Cuando se puede jugar se juega y sino hay que correr y tratar de recuperar la pelota para el bien del equipo. Lo dije siempre, si lo tengo que hacer lo voy a seguir haciendo y obviamente que si se lo puede hacer ganando estoy más contento".





Y agregó sobre el lugar donde lo coloca el DT que "al no estar acostumbrado a jugar en esa posición me cuesta, pero creo que con el correr de los partidos y los entrenamientos, agarrando ritmo, todo va a llegar, por eso estoy tranquilo y trato de hacer las cosas al máximo. Un poco de ansiedad me da, pero a veces pienso: ¿qué hago acá? Si bien Leo el otro día dijo que tuvo una charla conmigo y fue real, le dije que jugaba de enganche y no me gustaba jugar donde me estaba poniendo. Pero son momentos de calentura, jugando en esa posición tengo toda la cancha de frente, que es lo que me gusta, encarar e ir para adelante, estoy tranquilo y sé que lo puedo hacer".





En otra parte de la charla, hizo referencia a lo que manifestó Madelón luego del cotejo ante Gimnasia, donde contó sobre el pedido que le había hecho el jugador y dijo: "Me chicanea con eso, me dijo que le nombre dos equipos que jueguen con en enganche y que me vaya a ese equipo. Pero es verdad, hoy casi no se juega con enganche, por eso me dice que trate de hacer el esfuerzo de jugar por la izquierda, me dice que le gustan los jugadores de buen pie, desde el primer día que me lo planteó, por suerte estoy cómodo, contento.





Posteriormente, habló del partido que se viene ante Defensa y Justicia, y analizó: "Sabemos que es un equipo que le gusta jugar, también tienen sus defectos. Nosotros tenemos nuestras armas para jugar, será un partido duro. Después del partido con Gimnasia empezamos a trabajar con la mente en Defensa así que esperemos que podamos traernos un buen resultado. Por suerte arrancamos con Lanús ganando, captamos rápidamente la idea del técnico y ojalá podamos seguir de esta manera".