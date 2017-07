Arce: "Es el paso más importante de mi carrera"

Posteriormente, tomó la palabra el volante y manifestó: "Soy un volante creativo pero también cuando hay que hacer el sacrificio sé hacerlo, puedo jugar como volante por izquierda, de enganche, mediapunta, donde le sea útil al equipo voy a estar a disposición".









Cuando se lo consultó sobre si ya tuvo alguna charla con Leonardo Madelón, contestó: "Todavía no, llegué hoy. Creo que mañana seguro vamos a tener una charla, hoy hicimos todos los trámites así que voy a esperar hasta mañana para ver qué pide de mí y me pondré a sus órdenes".





En cuanto a su trayectoria, contó: "Tuve un paso por el ascenso en Deportivo Riestra, luego a Almagro y posteriormente en Primera División con Quilmes. Como no tuve continuidad me fui a Patronato, por suerte me salieron las cosas y eso causó de que llegue a un club tan importante como Unión. Ojalá que le pueda dar al club todo lo que hice en otros equipos para que le vaya bien".





Luego, se le pidió una referencia por Unión y dijo: "Hablando con la gente de acá me doy cuenta que se vive al máximo el fútbol, es un club muy importante, creo que es el mejor paso de mi carrera. Ojalá que le pueda dar lo mejor el club, estoy agradecido que se hayan fijado en mí desde un primer momento, eso es muy valorable. Trataré desde mañana enfocarme en poder darle al club lo que ellos me dieron hasta ahora, de fijarse en mí".





Sobre qué lo sedujo de la propuesta de Unión, dijo: "Era para dar un salto muy importante para mí y para mi familia, no todos los días te puede llamar Unión. Cuando me dijo mi representante no lo dudé, acá estoy y muy feliz".





"Soy de llegar al área, siempre trato de acompañar a los delanteros y por eso creo que hice muchos goles en Patronato, también en Almagro. Si me toca hacer los goles mejor, sino también es importante abastecer a mis compañeros", cerró el primer refuerzo de Unión.









Damián Arce, el primer refuerzo de Unión para afrontar la próxima temporada del fútbol argentino, fue presentado en la Sala de Conferencias por parte del mánager Martín Zucarelli, quien comenzó explicando: "Tuvo un muy buen semestre en Patronato, donde convirtió muchos goles, que es algo habitual en él en la mayoría de los clubes donde estuvo y que entendíamos que era una falencia que tuvimos en el último campeonato."