Arévalo Ríos lo peleó a Flavio Azzaro

Mientras se estaba dando una charla cordial entre el panel de Identidad Racinguista y Egidio Arévalo Ríos, flamante refuerzo de La Academia, una pregunta del panelista Yaya Rodríguez, hizo enojar al uruguayo, quien le respondió con altura ante una crítica del periodista partidario y Flavio Azzaro (quien trató de remársela).





"En las redes sociales se han encargado mucho los hinchas de Racing de hablar sobre tu contextura física. Muchos han dicho 'che, Arévalo vino con poco estado físico'", le advirtió Rodríguez. Y el volante central, no se quedó atrás: "No sé quien lo dijo, porque la gente que me escribió nunca dijo nada de más. Son ustedes los que dicen eso. Los invito a un entrenamiento a que vean cómo estoy".





Luego, quiso interceder Azzaro, con palabras como "no es de mala onda, no te lo pregunta con mala predisposición", aunque el Cacha lo cortó en seco, no lo dejó seguir y le colgó la comunicación: "No podemos hablar así, los invito al club el día de mañana. Un gusto hablar con ustedes, pero si vamos a empezar así, vamos a estar mal". Y Flavio no se hizo problema: "Está bien, chau".

Cabe destacar que en su llegada, Gustavo Bou también tuvo un cortocircuito con el periodista partidario del club de Avellaneda, a quien luego le tuvo que pedir perdón y terminó siendo ídolo del club.





Fuente: Olé.