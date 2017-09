Argentina no pudo ante Venezuela y ahora comienza a jugar con la calculadora en mano

La Selección Argentina recibe a Venezuela, ya sin chances y último en las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido trascendental para la clasificación del conjunto local al Mundial de Rusia 2018, que marcará el debut de Jorge Sampaoli en Buenos Aires . El partido es válido por la 16ª fecha y es arbitrado por el chileno Roberto Tobar.





Fue un primer tiempo sin equivalencias, donde la Argentina se plantó en campo rival desde el minuto inicial. El esquema ultra ofensivo de Jorge Sampaoli no hacía otra cosa que plasmar la necesidad de ir por los tres puntos ante un rival que llegó para esperar y salir de contra. Mauro Icardi tuvo varias opciones para anotar, pero no estuvo fino; mientras Lionel Messi volvía a hacerse dueño del equipo.





Producto de una molestia física, Ángel Di María debió retirarse prematuramente y en su lugar ingresó Marcos Acuña. El dueño de casa cascoteaba el rancho venezolano, pero no había caso, la pelota no quería entrar. Para colmo, el golero Wuilker Fariñez comenzaba a ser fundamental para mantener el cero. Poco a poco la incertidumbre se apodera de un estadio Monumental que, al cabo de los primeros 45', no tenía a la Argentina arriba en el marcador de milagro.





Formaciones

Argentina: Sergio Romero; Javier Mascherano, Federico Fazio y Nicolás Otamendi; Éver Banega, Guido Pizarro y Paulo Dybala; Lionel Messi; Lautaro Acosta, Mauro Icardi y Ángel Di María . DT: Jorge Sampaoli.





Venezuela: Wuilker Faríñez; Victor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva y Rolf Fletscher; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Arquímedes Figuera y Darwin Machís; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.





Goles: ST 4' John Murillo (V) y 8' Rolf Feltscher, en contra (A).





Cambios: PT 24' Marcos Acuña x Ángel Di María (A); ST 16' Darío Benedetto x Paulo Dybala (A), 29' Javier Pastore x Mauro Icardi (A), 31' Juan Colima x Yangel Herrera (V), 36' Josef Martínez x Salomón Rondón (A).





Amonestados: Ever Banega, Nicolás Otamendi y Lautaro Acosta (A); Yangel Herrera, Jhon Chancellor, Arquímedes Figuera y Mikel Villanueva (V).





Estadio: Antonio Vespucio Liberti.





Árbitro: Roberto Tobar (Chile).