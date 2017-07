Argentina va por el pasaje al Mundial Sub 18 con el aporte de dos santafesinos

Desde el 1 y hasta el 8 de julio se desarrolla en Lima, Perú, el Campeonato Panamericano Juvenil Sub 17 de Waterpolo, que otorga cuatro plazas para el mundial de la categoría y que, por tal motivo, presenta a los países más importantes de este lado del mundo. La Argentina es uno de ellos y, con una camada de buenos valores, está intentando ir paso a paso para alcanzar uno de los boletos, aunque todos son conscientes de la complejidad de esta historia.





Los chicos argentinos comenzaron con una auspiciosa victoria ante Chile por un categórico 24-3, que no hizo otra cosa que establecer las claras diferencias que existen entre un equipo y otro. Pero el siguiente escollo era uno de los más complicados: Colombia, que se terminó imponiendo por un ajustado 9-8, tras ir ganando durante gran parte del partido y que se les escapó en el cierre.





Water 3.jpg @PanaLimaWP17



No hubo mucho tiempo para lamentos, porque después vino el rápido triunfo ante Trinidad y Tobago por 10-6, que ayudó para retomar la confianza del comienzo. Solo le restaba jugar este miércoles con el más poderoso del continente, Estados Unidos , para cerrar la primera pase.

El dato significativo en este caso tiene que ver con que dos integrantes de la delegación nacional son santafesinos, más precisamente formados en el Club Regatas y que, sin exagerar, son de los más importantes proyectos pensando en las generaciones que vienen. Ellos son Manuel Fernández y Juan Páramo, ambos de 17 años y piezas fundamentales del plantel abiceleste.





En diálogo con UNO Santa Fe desde Lima, Manu contó cómo están viviendo la competencia: "Esta experiencia es increíble. Estar en un Panamericano no se da todos los días. Por suerte me siento muy cómodo dentro del equipo, porque todos estamos haciendo las cosas bien. El objetivo es quedar 2º o 3º en la zona y después ver. Nuestro nuestro objetivo es el pase al Mundial Sub 18 en Grecia 2018".





"El grupo se formó el año pasado y se consolidó cuando fuimos al Sudamericano, donde salimos terceros logrando la clasificación a este Panamericano. Para este torneo cambiaron un poco las caras, ya que compañeros nuevos entraron al equipo, pero el clima es el mismo. El equipo está muy unido y tenemos muy claro a qué apuntamos, que es la clasificación al mundial", agregó.





Respecto a qué cosas los representa, sostuvo: "Tuvimos que trabajar el doble en cada práctica e ir creciendo como jugador y persona para llegar hasta acá. Pero detrás está también la familia y el club, que siempre nos acompañaron y eso hay que destacarlo", concluyó.