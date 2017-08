Argentina XV perdió en Tucumán

En el partido que cerró la serie en Tucumán Lawn Tennis, Toulon se llevó la revancha ante Argentina XV al imponerse 36 a 29 en un entretenido partido. Con cancha rápida y algo húmeda los dos equipos salieron a jugar de todos lados. Toulon abrió la cuenta con un penal, demostrando que pese a ser amistoso, le interesaba llevarse un triunfo y no perder la serie.





Hizo las cosas mejor el equipo visitante en los primeros minutos del partido y, pese a que Argentina XV aprovechó errores y se puso al frente 10-3, rápidamente marcó dos tries en una ráfaga para ponerse 24-10 arriba.





El cierre tuvo a Joaquín Díaz Bonilla metiéndose al ingoal visitante quebrando tackles y dejando atrás a varios rivales, para cerrar el 24-17 parcial para Toulon.





El comienzo de la segunda mitad tuvo al seleccionado nacional como protagonista, pero fueron los visitantes los que aprovecharon para facturar y quedar 31-17arriba cuando promediaban los 20 minutos.





En el final se vino la levantada argentina que tuvo su mejor escena cuando Fernando Luna inició una jugada de contraataque que terminó en try de Bruni y dejó al equipo siete puntos abajo. Los instantes finales fueron a pura emoción con Argentina XV atacando y tratando de cambiar el final. No pudo ser pero el seleccionado dejó una buena imagen ante un gran equipo como lo es Toulon.













ArgentinaXV.jpg















Una serie positiva

Autor del try que puso al equipo cerca de cambiar el resultado en el final, Rodrigo Bruni remarcó que el de esta noche fue un partido "Mucho más difícil que el del sábado pasado. Ellos propusieron todo el tiempo y jugaron mejor con la pelota. De nuestro lado, no defendimos tan bien como en el partido anterior. Al tener ellos mucho la pelota, se hace difícil jugar todo el tiempo en defensa".





El tercera línea destacó que la serie con el equipo francés "Fue muy positiva, estamos contentos con los dos partidos, hay cosas para mejorar siempre, pero para eso estamos en este equipo, para desarrollarnos y seguir creciendo".





Síntesis

Argentina XV: Francisco Ferronato, Gaspar Baldunciel y Felipe Arregui; Marcos Kremer y Diego Galetto; Rodrigo Bruni, Lautaro Bavaro (capitán) y Santiago Portillo: Felipe Ezcurra y Joaquín Díaz Bonilla; Germán Schulz, Tomás Granella, Juan Mallia, Sebastián Cancelliere y Fernando Luna. Entrenadores: Felipe Contepomi, Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio.

Luego ingresaron: Gómez di Nardo, Brarda, Medrano, Romanini, Manuel Montero, Franco Molina, Juan Cruz González, Franco Cuaranta.

Toulon: Laurent Delboulbes, Anthony Etrillard y Emerick Setiano; Swan Rebbdaj y Mamuka Gordodze; Facundo Isa, Raphael lakafia y Jean Monribot; Eric Escande y Anthony Belleau; Chris Ashton, JP Pietersen, Mathieu Bastareaud (c), Eneriko Buliruarua y Hugo Bonneval. Entrenador: Fabien Galthie.

Luego ingresaron: Corentin Vernet, Suta, Soury, Meric, Chilachava, Manoa, Thomas Vernet, Fresia, Van der Merwe, Tilous-Borde.

Primer tiempo: 6' penal de Belleau (T), 8' penal de Díaz Bonilla (A), 11' try de Schulz convertido por Díaz Bonilla (A), 15' try de Monribot, 17' try de Ashton, 33' try de Bonneval, todos convertidos por Belleau (T), 39' try de Díaz Bonilla convertido por él mismo (A).

Segundo tiempo: 13' try de Isa convertido por Belleau (T), 18' try de Cancelliere (A), 19' try de Bonneval (T), 35' try de Bruni convertido por Juan Cruz González (A).