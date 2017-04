Arsenal se sumó en la pelea por Sampaoli

Está claro que Jorge Sampaoli es el candidato número para dirigir la Selección Argentina tras la salida de Edgardo Bauza, pero en las últimas horas surgió un competidor: Arsenal de Inglaterra.





El DT Arsene Wegner tambalea en el banco de suplentes de los Gunners y la buena relación del casildense con Alexis Sánchez lo acercaría a la Premier League.





"Espero tener la chance de llevar mis ideas a Inglaterra, donde algunos de los mejores técnicos del mundo llevaron su propia filosofía. Quiero competir con ellos", aseguró el actual técnico de Sevilla en una entrevista con The Sun.





Y agregó: "Estoy agradecido a Sevilla, pero en La Liga hay tres equipos que están muy por encima del resto. En Inglaterra, un equipo que finalizó sexto una temporada, puede ser campeón en la siguiente. Ese no es necesariamente el caso en España. En 2015, me reuní con Roman Abramovich porque estaba la posibilidad de dirigir a Chelsea, algo que fue un gran honor y me puso muy orgulloso aunque finalmente no sucedió por distintas razones, y esa charla agrandó mi deseo de llegar a la Premier League".