Así se jugarán los octavos de final de la Copa Santa Fe

La Copa Santa Fe gana en emoción y entra en terreno de definiciones, incluso con la presencia de los clubes más grandes de la provincia. Después de la victoria de Unión de Sunchales ante Atlético Sastre el pasado domingo, el cronograma de partidos que se avecina incluye los debuts de Rosario Central, Newell's, Colón, Unión y Atlético de Rafaela.





La programación es la siguiente:

Sábado 22 de julio:

Atlético San Jorge vs PSM (15.30)

Colón vs 9 de Julio de Rafaela (15.30)

Rosario Central vs Alianza Sport (16.00)





colon copa santa fe.jpg Archivo UNO