Así será la definición del segundo ascenso a Primera División

Los encuentros Chacarita Juniors ante Argentinos Juniors y Guillermo Brown de Puerto Madryn frente a Boca Unidos de Corrientes, correspondientes a la 46ta. y última fecha del torneo de la B Nacional, que definirán el segundo ascenso a Primera División, se llevarán a cabo el domingo a partir de las 15.35, con el arbitraje de Juan Pablo Pompei y Fernando Echenique, respectivamente.



El programa completo de la fecha 46 de la B Nacional, con días, horarios y árbitros, anunciado por la AFA es el siguiente:



Jueves 27 de julio:

A las 20: Ferro Carril Oeste vs Almagro, Leandro Rey Hilfer



Viernes 28 de julio:

A las 15: Villa Dálmine vs Flandria, Darío Sandoval.

A las 21.30: San Martín de Tucumán vs Nueva Chicago, Sebastián Ranciglio



Sábado 28 de julio:

A 15.30: Brown de Adrogué vs Independiente Rivadavia de Mendoza, Mario Ejarque



Domingo 30 de julio:

A las 15: Sportivo Estudiantes de San Luis vs Los Andes, Pablo Echavarría

A las 15: Crucero del Norte de Posadas vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Jonathan Correa

A las 15: Douglas Haig de Pergamino vs Juventud Unida de Gualeguaychú, Pablo Giménez

A las 15: All Boys vs Central Córdoba de Santiago del Estero, Pablo Dóvalo

A las 15.35: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Boca Unidos de Corrientes, Fernando Echenique

A las 15.35: Chacarita Juniors vs Argentinos Juniors, Juan Pablo Pompei.

A las 19: Atlético Paraná vs Ramón Santamarina de Tandil, Nasareno Arasa.



En tanto la segunda final del torneo reducido de la Primera B Metropolitana entre Deportivo Riestra y Comunicaciones se jugará el domingo 30, desde las 13.20 y con el arbitraje de Paulo Vigliano.





El encuentro de ida, desarrollado el domingo anterior en el estadio de Deportivo Español a puertas cerradas, lo ganó el local Comunicaciones por 1 a 0 con gol de Martín Rose, a los 18 minutos del segundo tiempo.





Por último, el partido desquite por la final del torneo reducido de la Primera C entre Defensores Unidos de Zárate y San Miguel, se llevará a cabo el sábado 29 a las 14 y con Maximiliano Ramírez como juez.

El primer cotejo, jugado el sábado último en el estadio de Arsenal de Sarandí, concluyó igualado 0 a 0.