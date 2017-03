Así vive un futbolista del Ascenso que hace cuatro meses no ve un peso

No se puede vivir así

Diego Ledesma, delantero de Defensores de Cambaceres, equipo que juega en la primera C del fútbol argentino, retrató la "difícil" situación del plantel que, al igual que otros de la categoría, arrastra una deuda de casi cuatro meses y lamentó las constantes luchas de poder entre dirigentes en las que "siempre pierden los futbolistas"."Soy profesional desde 2013 y nunca estuve al día. Estar dos meses abajo, uno lo toma como algo normal pero lo que pasa ahora es una locura.", expresó a Télam el futbolista, de 23 años, uno de los tantos jugadores del ascenso que pelea por subsistir en medio del desconcierto del fútbol argentino.Ledesma conoce de sufrimientos ya que de chico dejó su Formosa natal y se instaló en la Capital Federal para dedicarse de lleno a su pasión: el fútbol.A cuatro años de debutar en el primer equipo de Atlanta relató cómo vive -y sobrevive- un trabajador de la cuarta y última categoría profesional de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA )."La mayoría tiene otro ingreso porque con un sueldo de la C no podés vivir. Yo, por ejemplo, ayudo a un profesor de educación física en un colegio tres veces por semana. Me gusta y con eso tengo un ingreso seguro todos los meses", expresó Ledesma en su departamento alquilado en Capital Federal, a casi una hora de Ensenada donde se entrena todos los días."Viajamos cuatro en un auto y nos dividimos todo. Los peajes y el combustible. Menos mal que tiene gas", remarcó el ex Atlanta sin perder el sentido del humor a pesar de la delicada situación.La última vez que Ledesma recibió un pago del club fue en diciembre luego del último partido ante Laferrere por la 19na. fecha del torneo de Primera C."Nos pagaron una parte de noviembre y en estos días nos prometieron que nos van a cancelar el resto", reveló.Ledesma tiene a toda su familia en Formosa y vive con su novia, que en éstos últimos meses se encargó de pagar el alquiler del departamento, el mayor "miedo" que atormentaba su economía.pero no es lindo salir a comprar algo y después quizás quedar debiendo porque no te alcanzó", detalló el delantero del "Rojo" de Ensenada.Ledesma también se quejó de la opinión pública que responsabilizó a los futbolistas por el extenso período de inactividad. "Hay gente que no tiene idea. Solo los cercanos saben lo que es vivir del ascenso.", concluyó.