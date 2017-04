¡Atento Unión! Patronato, su próximo rival, recibe a Olimpo

Patronato marcha vigésimo con 24 puntos, lo mismo que Temperley y Rafaela, pero sin victorias en las últimas cinco fechas, lo pusieron en una posición incómoda en la tabla de los promedios, mientras que Olimpo, con 21 unidades, marcha vigésimosegundo y es uno de los cuatro equipos que hasta actualmente están perdiendo la categoría.





Durante 2016, el Patrón hizo de su estadio un reducto difícil para sus rivales, donde solo pudo ganar Gimnasia y Esgrima La Plata (1-0), pero en el cual derrotó a River Plate (2-1), Banfield (2-0) y San Martín de San Juan (3-0) y dejaron puntos San Lorenzo (1-1) y Vélez (0-0).





Sin embargo, algo cambió tras la reanudación del torneo, pues los dirigidos por Rubén Forestello lo consiguieron vencer como locales a Arsenal (4-2) y luego cosecharon un empate ante Newell''s (1-1) y soportaron la dura goleada de Independiente (0-5).





Para este encuentro, Forestello realizaría una sola variante en relación al equipo titular que viene de igualar 1-1 con Boca Juniors: Damián Arce, que ingresó la semana pasada en la Bombonera y marcó el tanto del empate, ocupará el lugar de Lautaro Comas.





Por el lado de Olimpo, el panorama es un poco más oscuro ya que viene de sufrir una golpe muy duro con la derrota 1-0, como local, ante Vélez, un rival directo en la pelea por la permanencia, pero el tropiezo de Quilmes le abrió una nueva puerta para salir de la zona roja si consiguen los tres puntos en Paraná.





Mario Sciaqua, entrenador del aurinegro, no dio pistas sobre el once inicial, pero deberá hacer dos variantes obligadas por las suspensiones de Cristian Villanueva y Carlos Rodríguez y no se descarta alguno otra variante táctica para intentar quebrar la racha de cuatro encuentros sin ganar.





Nicolás Pantaleone, recuperado de una contractura en la pierna derecha, ingresaría en lugar de Villanueva, mientras Nicolás Herranz haría su debut en lugar del uruguayo Rodríguez.





Asimismo, el entrenador esperará la evolución del zaguero Yonathan Cabral, quien no trabajó durante la semana con sus compañeros debido a una molestia en la zona lumbar, y en caso de no recuperarse sería reemplazado por Nicolás Alvarez.





En el último trabajo táctico, Sciaqua probó con Joel Sacks como lateral derecho y sacó al delantero Eial Strahman, con lo cual Emiliano Tellechea ocupó su posición habitual de mediocampista por derecha y Francisco Pizzini se adelantó unos metros para acompañar a Fernando Troyansky en la delantera. =





Probables formaciones

Patronato (Paraná): Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera y Lucas Márquez; Damián Lemos; Alejandro Gagliardi, Gabriel Graciani, Marcelo Guzmán y Damián Arce; Fernando Telechea. DT: Rubén Forestello.

Olimpo (Bahía Blanca): Adrián Gabbarini; Joel Sacks, Yonathan Cabral, Nicolás Herranz y Nicolás Pantaleone; Emiliano Tellechea, Jonathan Blanco, Lucas Villarruel y Rodrigo Caballuci; Francisco Pizzini y Fernando Troyansky. DT: Mario Sciaqua.

Arbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Hora de inicio: 19, por DeporTV.



