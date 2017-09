Banfield buscará ratificar su buen momento ante el renovado Rafaela

Banfield, que comenzó con una victoria en la Superliga, se enfrentará este viernes con Atlético de Rafaela, que se encuentra en plena preparación para el comienzo del campeonato de la B Nacional, por los 16º de final de la Copa Argentina . El encuentro se disputará en el estadio Antonio Romero de Formosa, desde las 21.10, con arbitraje de Federico Beligoy y televisación de TyC Sports.





El ganador de este cruce entre el Taladro y la Crema se enfrentará en los octavos de final con el ganador de Newell's y Godoy Cruz de Mendoza, el próximo lunes en el estadio de Unión.





Banfield, que en los 32º de final derrotó por 1-0 a Chaco For Ever, no especulará en nada y alineará a todos los titulares, de acuerdo con lo dispuesto por el técnico Julio César Falcioni en los últimos entrenamientos en el complejo de Luis Guillón. El dicho equipo generó gran expectativa entre sus hinchas y más que nada buscará para ratificar el buen momento futbolístico que trae desde el primer semestre del año, lo cual se vio refrendado con la clasificación a la próxima Copa Libertadores.





Si bien Falcioni no lo confirmó, entre los once iniciales habría un solo cambio en relación al equipo que alistó en el triunfo ante Belgrano (2-1) por la primera fecha de la Superliga, con el ingreso de Eric Remedi, quien debía purgar una fecha de suspensión, por el juvenil Nicolás Linares.





Por su parte, Atlético de Rafaela, que sacó de la competencia a Almagro (1-0), tendrá varias caras nuevas, entre ellas, Lucas Bovaglio, ex defensor del club que hará su debut oficial como director técnico, y la de varios jugadores que se incorporaron para conformar un equipo competitivo en procura del retorno a la Primera División. El arquero Jorge Carranza , el lateral izquierdo Nicolás Dematei, el volante izquierdo Jorge Velázquez y los delanteros Gonzalo Klusener y Darío Gandín', son los jugadores de mayor renombre que llegaron para reforzar un plantel que sufrió una gran sangría tras el descenso.





El que no podrá ser tenido en cuenta es el lateral derecho Oscar Carniello, quien el lunes pasado sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, por lo que tendrá para tres semanas de recuperación y será reemplazado por Lucas Blondel. Rafaela debutará en el certamen de la Primera B Nacional visitando a Gimnasia de Jujuy.





Probables formaciones

Banfield: Mauricio Arboleda; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez y Adrián Spörle; Mauricio Sperduti, Eric Remedi, Jesús Dátolo y Nicolás Bertolo; Pablo Mouche y Darío Cvitanich. DT: Julio Falcioni.





Atlético de Rafaela: Jorge Carranza; Lucas Blondel, Wilfredo Olivera, Franco Lázaroni y Nicolás Dematei; Emiliano Romero, Lucas Pittinari y Jorge Velázquez; Enzo Copetti, Gonzalo Klussener y Mauro Albertengo.





DT: Lucas Bovaglio.





Árbitro: Federico Beligoy.





Estadio: Antonio Romero (Formosa).





Hora de inicio: 21.10.





Televisa: TyC Sports.





Télam