Banfield y Godoy Cruz definen el rival del Canalla

Banfield, que viene encumbrado y con gran rendimiento en la Superliga, se medirá hoy con Godoy Cruz de Mendoza, en un partido por los octavos de final de la Copa Argentina, cuyo campeón se clasificará a la próxima edición de la Copa Libertadores.





El partido se disputará en el estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba, desde las 17, con el arbitraje de Federico Beligoy. El ganador de este choque se enfrentará en los cuartos de final con Rosario Central que anoche eliminó a Boca Juniors al vencerlo en Mendoza por 1 a 0.





Banfield, con tres victorias y una derrota, marcha tercero en la Superliga, con 9 puntos, por detrás de Boca Juniors (12) y River Plate (10), y es el equipo sensación de la categoría más importante del fútbol argentino. Julio César Falcioni, el arquitecto que supo rearmar y cubrir con juveniles las bajas que sufrió el equipo que terminó quinto en el anterior campeonato de Primera División, aún no confirmó el once inicial para jugar en el estadio de La Gloria, pero irían los mismos que vienen de golear por 4-0 a Rosario Central.





El objetivo del Taladro, que jugará la segunda fase clasificatoria de la Libertadores 2018, es pelear los dos frentes y, por esa razón, Falcioni pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición.





Por su parte, Godoy Cruz, que no consigue regularidad en su juego, sobre todo fuera de su casa, donde cosecha dos derrotas, suma 6 puntos en la Superliga, merced a las victorias como local ante Talleres de Córdoba (2-1) e Independiente (1-0).





El uruguayo Mauricio Larriera, entrenador del "Bodeguero", hará ingresar a Fabián Henríquez y Juan Garro en lugar de Juan Andrada y Javier Correa, respectivamente, en relación a la formación que le ganó al ''Rojo'' el sábado pasado por la cuarta fecha de la Superliga.







Probables formaciones



Godoy Cruz: Leonardo Burián; Javier Báez, Leonel Galeano, Diego Viera y Fabrizio Angileri; Guillermo Fernández, Fabián Henríquez y Gastón Giménez; Juan Garro, Victorio Ramis y Santiago García. DT: Mauricio Larriera.



Banfield: Facundo Altamirano; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez y Adrián Sporle; Mauricio Sperduti, Eric Remedi, Jesús Dátolo y Nicolás Bertoli; Pablo Mouche y Darío Cvitanich. DT: Julio Falcioni



Árbitro: Federico Beligoy.

Cancha: Instituto de Córdoba.

Hora de inicio: 17. TV: TyC Sports.