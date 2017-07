Barcelona cerró la puerta a la partida de Neymar a PSG

El deseo de París Saint-Germain de sumar a Neymar, solventado a fuerza de billetes, encontró un freno rotundo marcado por el presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, quien aseguró que el brasileño no estaba en venta y sostuvo que ningún club podría contratarlo sin violar las reglas del Juego Limpio Financiero establecidas por la UEFA.

"Neymar no está en el mercado. Contamos con él para esta temporada y para las próximas tiene contrato. Además es un jugador fundamental para nuestro equipo. Tiene que jugar con nosotros", afirmó Bartomeu durante una entrevista brindada a la agencia AP en Nueva Jersey, donde se encuentra junto al plantel que está realizando la pretemporada.

El presidente recalcó que no había recibido oferta alguna por el astro del seleccionado brasileño, quien en octubre firmó un contrato que lo vincula con el Barsa hasta junio de 2021 y que incluye una cláusula de rescisión de 222 millones de euros.

Bartomeu fue más allá y aclaró que esa cláusula "es imposible de activar, si queremos cumplir el Fair Play Financiero". "Si alguien no lo quiere cumplir, por supuesto que se puede activar, pero hoy en día, con las normas actuales, activar una cláusula tan alta es prácticamente imposible a no ser que uno quiera no cumplir el Fair Play Financiero que fija la UEFA", resaltó.





Desde 2011, la UEFA implementó el régimen de Juego Limpio Financiero que establece, entre otras normas, que los clubes clasificados para disputar competiciones europeas deban demostrar que no tienen deudas con otros clubes, con sus jugadores o con las autoridades tributarias, y limita las posibilidades de que los propietario de las instituciones (PSG está en manos de capitales cataríes) inyecten dinero libremente.