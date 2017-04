Batistuta: "Entré al vestuario de la Selección y la mitad no me dio bola"

Gabriel Omar Batistuta, exmanager de Colón y uno de los goleadores históricos de la Selección Argentina, mantuvo una extensa charla con TyC, en la que opinó sobre el presente de la selección argentina y el futuro en las Eliminatorias, entre otros temas que rondan la actualidad del equipo nacional en el que supo brillar. Sin embargo, reveló un hecho vinculado al actual plantel que sorprendió a todos.





"Entré al vestuario de la Selección y la mitad no me dio pelota. Lo tomé como algo generacional, porque yo con estos pibes no tengo nada que ver. Me hubiese gustado que me saluden, pero no por quien soy yo, sino porque jugué y estuve en ese ambiente. No me hago mucho problema, en todo caso creo que los pibes no lo hicieron porque no lo sentían. Ellos no fueron ayudados por los dirigentes que tuvimos hasta hace poco. No veo a ningún campeón del mundo dando vueltas ni hay un reconocimiento. Nadie sabe lo que se hizo porque nadie se los cuenta", manifestó el histórico goleador.













Además, el Bati se refirió al presente de la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas: "Creo que Argentina va a ir al Mundial, pero no estoy tan tranquilo. Más bajo que no clasificar no se puede caer. Yo no apostaría a jugar el repechaje, porque hay material para entrar".