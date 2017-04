Batistuta vuelve a jugar

La aparición de Gabriel Batistuta en los medios en los últimos días generó mucha tela para cortar. Más que nada, con aquella entrevista donde dijo que entró al vestuario de la Selección y los jugadores no le "dieron pelota". La gran mayoría de la gente bancó a Bati y la minoría lo criticó por meterse en un momento tan delicado del equipo (casi todos futbolistas).









A partir de allí se desató un ida y vuelta que el propio exgoleador nacional reconoció que "se generó una polémica innecesaria y no era la idea. Me preguntaron si había sido así, y dije que sí. Pero no les quiero caer a los jugadores, porque ellos no tienen la culpa. Son los dirigentes los que nos deben acompañar y decirles a ellos quiénes somos".









Ahora apareció en otra situación, augurando lo mejor para el representativo albiceleste, aunque aún duda: "Me encantaría que clasifiquemos, pero no estoy tan seguro de que eso pase. Como jugador, digo que los partidos hay que disputarlos, pero no comulgo con la idea de que no puede haber Mundial sin Argentina y sin Messi ".









Pero fuera de este contexto, el reconquistense destacó que está pensando seriamente en regresar a la actividad, pero no futbolística sino en golf".









"Estoy mucho mejor, pero no quiero decirlo muy fuerte. Desde hace un tiempo la cosa marcha bien. Por eso, el 21 de abril voy a jugar los 18 hoyos sin dificultad".