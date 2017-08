Bolt apunto quién será su sucesor

No competirá en los tres sprints en Londres, aunque un doblete 200-400 probablemente lo deje como la estrella de la competición. Aunque Van Niekerk cuente con las marcas y la condición para ser el sucesor de Bolt, no se acerca en cuanto a estilo, carisma y un particular gesto de celebración. A diferencia de Bolt, el sudafricano de 25 años no es alguien que cautiva la atención en sus presentaciones.