Bottinelli: "Espero estar a la altura y darle muchas alegrías a la gente"

Y Zucarelli arrancó diciendo: "Después de tanto tiempo tenemos el agrado de presentar oficialmente a Jonathan Bottinelli, el acuerdo es a préstamo por un año. Es un jugador de mucha experiencia que viene a reforzar la zona defensiva del equipo, es uno de los primeros nombres que propuso Madelón apenas asumió nuevamente la conducción técnica del equipo".

Luego tomó la palabra Bottinelli, quien explicó: "Leo se comunicó ya hace un tiempo que quería contar conmigo, me contó el proyecto que tenía en Unión y las ganas que tenía de contar conmigo. Después de un tiempo de pensarlo y analizarlo junto con Martín (Zucarelli) que hizo las cosas mucho más fáciles hoy estoy acá, así que estoy contento y espero estar a la altura y darle muchas alegrías a la gente".





Sobre su presente futbolístico, destacó: "Jugué prácticamente todos los partidos que tuve por delante en Arsenal, los objetivos que teníamos en el club, salvo la Copa Argentina donde quedamos afuera con Sacachispas, a los demás los pudimos cumplir. Se salvó del descenso, pasamos en Copa Sudamericana, por lo que el balance es positivo. Físicamente me encuentro muy bien, me preparé bien con el profe con el que entreno siempre cuando estoy y no estoy en competencia. Hoy me tocó compartir entrenamiento por primera vez con los muchachos, me sumé a la par de ellos y estoy bien. A medida que pueda hacer más entrenamientos me voy a ir sintiendo mejor, sé que hay un partido muy pronto (por Copa Argentina ante Lanús), y hay que prepararse para eso y tratar de estar en el primer partido si Leo (Madelón) lo dispone".