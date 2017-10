"Brasil y España están por encima de Argentina"

"Para ser candidato hay que pensar primero en los rivales que te toquen en el grupo y mejorar mucho", aseguró el mediocampista y reconoció: "Brasil y España están por encima nuestro. Vienen trabajando con un DT, son jugadores que se conocen. Nosotros nos estamos adaptando a una manera de jugar. Queremos llegar de la mejor manera".





Luego aseguró: "No se me pasó por la cabeza no clasificar al Mundial. Por suerte en los últimos dos partidos salimos de ese temor y bloqueo de los encuentros importantes".





Respecto a las críticas que recibió el plantel en los últimos años luego de las tres finales perdidas





Por último, elogió el entrenador del seleccionado: "Hay cosas muy positivas del ciclo (Jorge) Sampaoli. Si arrancaba las Eliminatorias estaríamos perfecto. Hay cosas positivas hasta acá, en cuatro partidos recibimos un solo gol".



El volante del seleccionado argentino Lucas Biglia quien fue titular a lo largo de las Eliminatorias y con los distintos entrenadores, habló en el programa No Todo Pasa que se emite por TyC Sports y allí hizo un análisis respecto al rendimiento de Argentina y se proyectó hacia el Mundial de Rusia que se disputará el año próximo.