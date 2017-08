Brian Fernández: "Moría por jugar en Colón"

Brian Fernández viajó con destino a Metz, Francia, y antes de incorporarse a la Ligue 1 de Francia se refirió a su sueño pendiente: "Moría de ganar de jugar en Colón. Le decía a todos que si no era Colón no era nada, se abrió esta puerta no la pensé porque las cosas se venían atrasando muchísimo y preferí esta decisión hoy en dúía, lo llamé al presidente para comunicarle mi decisión, ya que las cosas no se dieron a tiempo, se concretó esto lo más rápido posible. Todavía no soy jugador oficial porque todavía no firmé por lo que tengo muchas ganas de llegar y firmar".





Sobre la chance que se le presenta de jugar en una de las mejores vidrieras del mundo, dijo: "Ojalá pueda aprovechar esta oportunidad, es muy lindo poder jugar en Europa, es lo que todo jugador sueña por lo que estoy contento y feliz".





Y agregó: "Yo siempre me siento preparado para jugar en cualquier liga donde me toque, a pesar que solo jugué en Argentina. Pero donde me toque trataré de demostrar el fútbol que tengo y hacer las cosas bien dentro de la cancha, sé que dentro de la cancha a las cosas las hago muy bien, ojalá que como las hago en la cancha lo pueda hacer en mi vida personal. Ojalá pueda sacar esto adelante y no recordar mal el pasado, sino empezar a vivir el presente ya que me toca vivir un hermoso presente y voy a arrancar de cero, para tratar de hacer las cosas bien".





También se refirió al duelo con Neymar, figura del PSG, y avisó que el brasileño será quien tendrá que pedirle el cambio de camiseta. Cuando se lo consultó por Brian o Neymar, respondió: "Brian, ¿me estás cargando? Él me tendrá que pedir la camiseta".





