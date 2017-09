Canelo le puso freno a su relación con esta sensual venezolana para pensar en la pelea con Golovkin

Hasta fines de agosto el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y Shannon de Lima se mostraban muy unidos en sus redes sociales. Sin embargo, de un momento a otro, no hubo más relación entre ellos. Finalmente la modelo venezolana reveló lo que pasó.





El púgil de 27 años protagonizó una de las peleas más importantes de los últimos años al enfrentarse este sábado a Gennady Golovkin. Un combate que terminó en empate tras un polémico fallo de la jueza Adalaide Byrd. En mayo habría revancha.





Bahamas!!!!! Una publicación compartida de SHANNON DE LIMA (@shadelima) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 6:55 PDT











Según parece, "Canelo" Álvarez estaba demasiado centrado en su pelea ante el kazako, a tal punto que decidió "congelar" sus sentimientos y se distanció de la mujer de 29 años con la que hasta hace un tiempo atrás se mostraba muy romántico en las redes sociales.





Durante el mes de entrenamiento, no hubo rastros de una posible relación, hasta que una vez culminado el combate la morena declaró que habían puesto un "freno temporal".

















"Estoy feliz, feliz, tranquila. Él se centra en su lucha y que es la más grande y más difícil de su vida. Debe centrarse sólo en eso y la gente no lo entiende", comentó Shannon de Lima.





Además, la modelo venezolana agregó que si bien la distancia estaba haciendo difíciles las cosas, ellos lo estaban haciendo funcionar. "Siempre he estado en relaciones escandalosas, pero estoy muy tranquila. No me gusta hablar de mi vida, soy muy reservada", detalló.









Sin embargo, la ex novia de Marc Anthony, no pudo contener sus ganas de apoyar a su pareja y segundos después del inicio del combate, publicó una foto en Instgram Stories en la que aparecía una bandera mexicana y el nombre de "Canelo" junto a un guante de boxeo.





Abel Sánchez, preparador físico y hombre de confianza de Golovkin, dio a entender que su pupilo hará al menos otra pelea más antes de enfrentarse de nuevo a Álvarez y la fecha más idónea para este nuevo duelo seria el próximo mes de mayo, cuando en Estados Unidos tengan lugar de nuevo los tradicionales festejos que conmemoran la Batalla de Puebla.