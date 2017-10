Caruso Lombardi destrozó al seleccionado ecuatoriano

"Esos jugadores no pueden jugar ni en el Nacional B. Si tenés que traer a uno para jugar acá, ¿a cuál elegís? ¡Ninguno! si no saben patear la pelota por Dios!" expresó el actual técnico de Tigre en el programa No Todo Pasa que se emite por TyC Sports.





Además, el mediático entrenador agregó: "Me pareció un equipo horripilante. Si vamos a Mar del Plata y juntamos a los que venden relojes en la playa hacemos más fuerza que los 11 que jugaron ayer contra Argentina. Cuando hicieron el gol se asustaron, se miraron entre ellos para ver si lo gritaban o no. Fueron al banco de Argentina, casi se abrazan con los jugadores argentinos".





Y siguió: "Defendieron mejor cuando iban perdiendo 2 a 1 que cuando ganaban 1 a 0. Yo si me pongo 1 a 0 y soy de Ecuador pongo ocho jugadores dentro del área y para que entren les va a costar. Marcaban tres contra cuatro o dos contra cinco.





Respecto a la actuación de Messi dijo "A Messi no lo marcan nunca y con Ecuador lo marcaron menos que nunca. Cuando lo marcan un poco lo complican, como pasó con Perú. Obviamente que Messi es el mejor y cuando no lo marcan te rompe el arco como pasó ayer".

Ricardo Caruso Lombardi analizó la clasificación de la Selección Argentina al Mundial de Rusia 2018, pero se enfocó en criticar a Ecuador por la floja actuación en el 3-1 del encuentro disputado en Quito, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.