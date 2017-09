Caso de abuso sexual: Temperley decidió desafectar a Alexis Zárate

El futbolista Alexis Zárate fue desafectado de la concentración de Temperley y no estará disponible para el partido de este lunes por la noche ante Rosario Central, luego de recibir una condena de seis años y seis meses de prisión por "abuso sexual con acceso carnal" a una mujer.



La decisión de prescindir del jugador para el juego de hoy fue tomada por la Comisión Directiva del club en consenso con el cuerpo técnico que lidera Gustavo Álvarez, informaron a Télam fuentes del club.



De momento, Temperley no se pronunció oficialmente sobre la situación de Zárate, que había sido uno de los 20 citados para afrontar el partido ante Rosario Central, programado esta noche a las 21 en el estadio Alfredo Beranger, por la tercera fecha de la Superliga.



El ex futbolista de Independiente escuchó esta mañana su sentencia en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora pero quedó en libertad hasta que se haga efectiva la condena, que será apelada por la defensa.



Zárate fue declarado culpable por violar Giuliana Peralta, el 16 de marzo de 2014 en un departamento de la localidad bonaerense de Wilde, en el que también permanecía el futbolista de Independiente Martín Benítez, por entonces novio de la joven.