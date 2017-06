Castro: "No tengo dudas que vamos a salir de esta situación"

El arquero Matías Fidel Castro habló con "Unión en tu dial" que se emite por Radio Sol (FM 91.5), donde se refirió al presente del equipo en el campeonato de Primera División y a su situación personal, ya que Pablo Marini lo nombró como uno de los jugadores que pretende que se queden en el plantel que afrontará la próxima temporada.









El uruguayo, quien en los últimos partidos del campeonato reemplazará al lesionado Nereo Fernández, empezó contando cómo está el plantel en la recta final del campeonato y dijo: "Estamos tristes, es momento de reflexionar sobre este presente. En estos dos partidos que nos quedan trataremos de cambiar la imagen. Nadie más que nosotros quiere revertir esta situación".









Más adelante, detalló: "Siempre entreno como si me tocara jugar el fin de semana. Hoy hay un grupo excelente. Pero es frustrante entrenar, romperte el alma en la semana y que el día del partido las cosas no salgan. Pero no hay dudas que vamos a salir, estoy convencido de eso".









Sobre su situación personal con el club, contó: "Mi contrato se termina en junio pero por ahora pienso en los partidos que quedan con Unión. Mi prioridad la tiene Unión pero habrá que ver qué quieren los dirigentes y charlarlo".









Y agregó: "Estoy contento y bien en la ciudad. En estos momentos es donde me da más ganas de quedarme y revertir esto".









Mientras que sobre lo que viene para el equipo luego del partido ante Boca, que marcará el final del Torneo de Primera División para los dirigidos por Pablo Marini, Castro contó: "No se nos cruza por la cabeza otra cosa que no sea pasar de fase en la Copa Argentina. Al partido frente a Chicago lo encararemos como una final".