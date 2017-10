Cecilia Pastor, la representante santafesina en el Panamericano de hockey pista

Llegó el momento para Ceci. Será uno de los tantos recuerdos que quedará presente siempre en su memoria. La arquera de La Salle defenderá con orgullo y satisfacción los colores de la Selección Argentina de Pista en el Panamericano de la especialidad desde este lunes hasta el 21 de octubre en Guyana. La santafesina atravesó las concentraciones con el grupo nacional en los últimos meses y fue elegida con la misión de proteger el arco argentino.





El torneo reúne a la Argentina, Barbados, Canadá, Guyana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Estados Unidos. Tendrá formato de Round Robin (todos contra todos y aquellos equipos que finalicen en el primero y segundo lugar disputarán el partido decisivo). Sobre las pretensiones del representativo, Pastor afirmó que "El objetivo de la delegación es uno solo: salir campeonas. Solo clasifica el primero al mundial y Argentina el año que viene tiene que estar presente en Berlín. Para cumplirlo somos conscientes que tenemos que dar lo mejor en cada partido, y lo vamos a hacer no solo por nosotras, sino también por todas las jugadoras que participaron de los procesos. Somos 12 las que vamos a defender los colores del país, pero muchos los que queremos ver el indoor argentino en lo más alto".





La citación a las concentraciones no las esperaba. Pero Ceci no dudó y las aprovechó para demostrar su talento. "Estoy en una edad en la que una ya cree que es grande como para tener ciertas oportunidades (no te voy a decir cuantos años tengo porque una mujer no dice su edad -risas-). Esta convocatoria, además de sorprenderme, me da el impulso anímico para seguir entrenándome, esforzándome y buscar superarme. Cuando me convocaron lo primero que pensé fue que tengo que entrenarme mas de lo que lo estoy haciendo. Soy de las personas que piensan que todo es cabeza y siempre se puede dar más".





La semana pasada la lasallana concurrió a otra concentración en San Juan. La misma apuntó, además de los entrenamientos, a la unión del grupo. "Hicimos la parte física donde nadamos, fuimos al gimnasio y corrimos en unas dunas y en la parte técnica jugamos muchos partidos entre nosotras. Pero lo más importante fue que nos sirvió mucho para el grupo, no teníamos mucho tiempo libre, por lo que estábamos todo el día juntas compartiendo actividades que ayudan a fortalecer al equipo", afirmó Pastor.





Argentina parte como favorito. "Nuestro país tiene un excelente nivel en hockey pista. Parte de las chicas que están hoy en el equipo, anteriormente fueron tres veces campeonas panamericanas. Es una pena que esta disciplina dejó de entrenarse desde el último panamericano en 2014 porque de no ser así, el proceso y la preparación de cara a este panamericano hubiese sido distinta. Pese a eso, con el poco tiempo de entrenamiento que tuvimos, aprovechamos cada concentración al máximo y el equipo está muy bien, esperamos ansiosas nuestro primer partido contra Barbados".





Ceci significó en sus palabras las sensaciones de afrontar semejante certamen y su meta. "Es la primera vez que estoy un certamen de esta magnitud. Por eso estoy ansiosa y nerviosa, pero ya pensando en el primer partido. Voy a dar lo mejor de mí en cada momento que me toque estar en la cancha. Lo único que espero es defender bien el arco argentino. Es fundamental que cumpla bien mi rol para darle seguridad al equipo. No tengo dudas que escuchar el himno antes de entrar a jugar un partido en el cual estás representando a tu país, debe ser una experiencia muy emocionante".





LEER MÁS ►► Las Panteras se clasificaron al Mundial de Japón 2018





Ceci Pastor cumple un sueño. Un reconocimiento a su brillante carrera. "En lo personal afrontar este torneo es el premio que todo deportista quiere tener, desde chica me comprometí con este deporte, siempre me esforcé y dedique mucho tiempo a entrenar, apretando los dientes por dolores por el cansancio. Deje muchas cosas de lado y mi estado anímico siempre dependió de cómo jugaba o del resultado de los partidos con La Salle. Muchas veces las personas que no comparten tu misma pasión o no son de tu círculo intimo, no entienden cómo uno puede estar triste o inmensamente feliz por ganar un torneo o perder un "simple partido". Sin embargo eso es lo que completa mi vida desde que soy chica y va a ser así hasta el día en que deje de jugar. Obviamente no pasa por mi mente retirarme hasta dentro de unos cuaaantos años jaja. Hoy tengo la chance de jugar un panamericano vistiendo la celeste y blanca y esa es mi mejor recompensa!!! Espero que este torneo sea el puntapié para difundir esta disciplina que es tan atractiva y apasionante! El hockey indoor merece tener su lugar y estoy segura que cuando vean un partido todos van a querer jugarlo!"





Ceci abrió las puertas a una nueva ilusión que siempre deseó. Llegó porque nunca bajó los brazos. Con carácter, con mucho esfuerzo y compromiso por lo que le apasiona. Le tocará atravesar riesgos, sufrirá, pero brillará y disfrutará de lo que más le gusta hacer. Será la encargada de cuidar con "uñas y dientes" el arco argentino.





Fixture de Argentina – Fase Regular

Lunes 16/10: 11hs vs Barbados y 19hs vs Guyana

Martes17/10: 16.30hs vs Trinidad y Tobago

Miércoles 18/10: 17.30hs vs Estados Unidos

Jueves 19/10: 17.30hs vs Canadá

Viernes 20/10: 13hs vs Uruguay





PLANTEL DE ARGENTINA

Carina Guzmán (San Juan), Josefina Castañeda Paz (Bariloche), María del Pilar Narvaez Guirado (San Juan), María de las Mercedes Paz (Buenos Aires), MARÍA CECILIA PASTOR (SANTA FE) , Juliana Ríos Ferreyra (Córdoba), Julieta Luna (San Juan), Victoria Amaya (Buenos Aires), María Luciana Agudo (San Juan), Eugenia Nimo (Bahía Blanca), Emma Yanzi (Tierra del Fuego) y Candela Catelli Adem (Bariloche). Entrenador: Leonardo Lorenzo Asistente Técnico: Martín Riveros.





Fuente: ASH