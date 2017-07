Celina Traverso, la santafesina mundialista

Se trata de una santafesina mundialista que estará vistiendo la camiseta de Italia el año que viene en el Mundial a desarrollarse en Londres. Nos referimos Celina Traverso quien se ha convertido en la Azurra de Santa Fe.

Sus comienzos fueron en Ateneo Inmaculada pero actualmente juega en Santa Fe Rugby, y a nivel internacional es titular en el seleccionado italiano. "Fue un torneo increíble porque estabamos menos preparada que hace dos años, y no hicimos una pretemporada como la anterior. Entonces fuimos más relajadas, a ver que pasa, a jugar el torneo de igual a igual contra las potencias del hockey".

"En lo personal para mí es lo máximo que se puede conseguir, ya que fueron muchos años de esfuerzo, sacrificio, de dejar todo de lado, para ir a buscar lo que logramos. Hace unos años nos quedamos afuera de los Juegos Olímpicos, pensé que era lo último, dije para mi, ya no voy a jugar más. Y me sorprendió mucho que me convocaran de nuevo porque hubo hasta cambio de entrenadores", sostuvo Pupi en la tranquilidad de la capital provincial.





Comentó que "El proceso fue diferente, eramos menos jugadoras argentinas, el trabajo fue mucho más corto, y llegar a la clasificación al Mundial fue gratificante y lo máximo deportivamente hablando".

En relación a como se dió jugar en Italia, explicó que "A los 18 años me fui a jugar a España, estuve jugando varias temporadas, jugamos un torneo europeo, y en esa instancia fue que me llamaron para entrenar con el seleccionado de Italia en el 2009. En uno de los torneos me lo cruzo al entrenador del seleccionado italiano, que me propone empezar a entrenar, yo tenía doble ciudadanía, y me llevó a una concentración. Aquí cuando estoy acá juego para Santa Fe Rugby, y antes lo hice para Ateneo Inmaculada, aunque también lo hago para el seleccionado de la Asociación Santafesina".

"Ese año precisamente no viajé, pero en 2010 si, y arranque con una gira, entre esas jugar en Argentina, y otros lugares más, pero no estuve en algunos torneos. Después ya si en el 2012 jugué el primer preolímpico en la India. Y a partir de allí sucesivamente fui convocada para jugar para el seleccionado de Italia y fue una gran experiencia", comentó la talentosa jugadora de nuestra capital.





Más apreciaciones

"El objetivo era buscar lo máximo, pero fuimos partido a partido, y a medida que pasabamos de instancia, nos dimos cuenta que se podía. Cuando clasificamos fue increible, y es la primera ocasión que Italia logra el pasaje a un Mundial, así que soy una afortunada", contó sobre como fue el proceso con el combinado italiano.

Luego, explicó que "El nivel de este torneo de la World League, que se jugó en Bélgica, con equipos a priori superiores a nosotros, salvo Escocia, es superlativa. Pero teníamos una preparación anterior que había sido muy buena, el ochenta por ciento del plantel era el mismo, cambiaron algunas caras, pero seguimos todas juntas"

En relación a lo que viene, la talentosa jugadora santafesina, comentó que "Ahora el objetivo es poder estar en la lista que va al Mundial, yo me tengo mucha fe, soy de las más grandes, de las más experimentadas, y tuve la suerte de jugar todos los partidos para poder clasificar al Mundial. Me encantaría estar, es un proceso, comienza todo de nuevo, se abren las puertas a todas las que están en la lista, pero obviamente voy a dejar todo para estar ahí".