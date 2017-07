Centurión: "Si no sigo en Boca, me retiro"

El delantero Ricardo Centurión afirmó que si no continúa en Boca, que para retenerlo debe comprarle el pase al San Pablo de Brasil, se retirará de la actividad profesional. "Si no sigo en Boca, me retiro. Uno a veces encuentra su espacio y la sonrisa, que es lo más importante. Cuando uno se ríe, es feliz. Acá disfruto, la paso bien, mi novia me ve contento, feliz y si yo la veo contenta y feliz, ¿qué más pedir?", afirmó Centurión en declaraciones a TyC Sports.





Centurión, de 24 años, jugó a préstamo en Boca la última temporada, pero San Pablo, que cambió de entrenador con el despido de Rogerio Ceni, no tiene intenciones de cederlo una vez más y puso en venta su pase con una tasación de cinco millones de dólares.





El club xeneize, ante los hechos extra deportivos que tuvieron como protagonista al ex jugador de Racing Club, puso en duda la compra, a pesar del deseo del entrenador Guillermo Barros Schelotto por su continuidad. "Trato de estar tranquilo, pero estoy preocupado a la vez. Sé que hay tiempo, pero trato de no volverme loco. Tengo claro lo que quiero y mi deseo es quedarme en Boca, pero no depende de mí", aseguró Centurión.









"Futbolísticamente siempre le rendí a Boca, me porté bien con mis compañeros, dirigentes y cuerpo técnico; no mezclo las cosas. Me he fallado a mí mismo. Estar en un club tan grande como Boca repercute mucho. Mi familia me apoyó y mis compañeros también para que siga adelante, nunca bajé los brazos", agregó el delantero que se consagró campeón con Boca en el último certamen.





Centurión indicó que tiene "la conciencia tranquila" en referencia a los hechos extra deportivos que lo tuvieron en el eje de la noticia con una denuncia de su ex novia por presuntas lesiones y amenazas. "Sentí un poco de culpa por mis compañeros y al entrenador, pero me decían que no, que yo tenía que demostrar los domingos. Tengo la conciencia tranquila porque no le fallé a nadie; hay que seguir luchando y ojalá se dé todo como quiero", apuntó Centurión.





En otro orden, el volante chileno Gary Medel, quien no continuará en Inter de Italia, aun no definió cuál será su próximo club. Boca aparece como una posibilidad, pero Trabzsonspor, de Turquía, según la prensa de ese país, también se interesó por su contratación.





En principio, el conjunto turco pagaría cinco millones de euros por su pase, pero dependerá de Medel, quien, luego de haber disputado la Copa Confederaciones con su seleccionado en Rusia, tomó sus vacaciones. El Pitbull, que jugó en Boca entre 2006 y 2007, no se quedó en tierra, retornó a Santiago de Chile y analizará su futuro.





En tanto, el volante Guido Pizarro aparece como prioridad para Barros Schelotto, pero Sevilla, de España, con Eduardo Berizzo como nuevo director técnico, cerraría su contratación en los próximos días para cumplir se deseo de jugar en Europa.





Una alternativa a Pizarro sería el ex San Lorenzo Néstor Ortigoza quien no arregló su continuidad en el club de Boedo, para malestar de los hinchas que lo consideran ídolo. Por lo pronto, el volante del seleccionado paraguayo de fútbol, pretendido por Rosario Central, le dio "me gusta" en las redes sociales a una publicación sobre su posible pase a Boca, pero horas después lo borró.





Boca aguarda por la llegada del defensor Paolo Goltz quien se desvinculó de América de Mexico. "Paolo ya se fue, pertenece a Boca. Llegó una oferta y él tenía ganas de irse", dijo el entrenador del equipo mexicano, Miguel Herrera, quien confirmó así la cercanía del ex defensa de Huracán y Lanús con el club xeneize.