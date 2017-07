Cha Roga lo dejó escapar en el final

El mismo fue arbitrado por la española, radicada en la ciudad de Paraná , Eva Guerra de buena actuación, quien se la bancó e hizo frente a los tres topetazos que involuntariamente recibió, para sorpresa de propios y extraños.

El dueño de casa fue el que lo perdió. Faltaban 9' y el partido estaba a favor de los santotomesinos, pero algunas malas decisiones e imperfecciones lo llevaron a quedarse con las manos vacías. Nadie lo podía creer. Ni la propia gente de Caranchos, que a pesar de todo no bajaron nunca los brazos.





El que mejor jugó fue sin dudas Cha Roga, que a pesar de las muchas infracciones que cometió y algunas impericias, se las arregló para jugar corto, con un par de puntadas y después buscar el back, que le dio resultados, porque así llegaron los tries que le permitió irse al descanso ganando por 14-6.





En el segundo tiempo, los Cangrejos siguieron siendo superiores, lograron vulnerar la defensa visitante y dejar el marcador 21-6. Nada hacía pensar el desenlace que tuvo el partido, porque Cha Roga estaba más entero y la respuesta de Caranchos no convencía. Pero como los partidos se juegan hasta el final, la visita supo aprovechar la desconcentración de los dueños de casa para ganarle ajustadamente. Se podrá decir que fue injusto, porque Cha Roga hizo todos los méritos para ganarlo, pero lo de Caranchos es totalmente legítimo, porque nunca bajó los brazos.





Más información

En cuanto a los demás representativos santafesinos en la competición, en el departamento General López, La Salle Jobson se trajo un gran triunfo frente a Los Pampas de Rufino por 29-13, mientras que en Ibarlucea, CRAR de Rafaela sorprendió a Logaritmo y lo derrotó por 14-9. Finalmente, en la sección la Tortuguita, Paraná Rowing Club no tuvo problemas y venció a Provincial de Rosario 36-6.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: Paraná Rowing Club 10, CRAR de Rafaela 9, Caranchos 8, La Salle Jobson 6, Provincial de Rosario 5, Logaritmo 2, Cha Roga Club 1 y Los Pampas de Rufino 0.La próxima fecha a desarrollarse el sábado 8 de julio tendrá los siguientes cotejos: CRAR con el Paraná Rowing Club, Provincial con Cha Roga, La Salle Jobson con Logaritmo y Los Caranchos con Los Pampas de Rufino.





Síntesis

Cha Roga: Juan José Benz, Nicolás Sandoval y Fabrizio Andreu; Andrés Rosso y Mariano Gómez; Agustín Fernández del Río, Lautaro Martorell y Darío Llanes; Alexis Zilonka y Ezequiel Rivero; Matías Colombo, Juan María Gómez, Emilio Armignago, Luciano Gómez y Santiago Colombo. Entrenadores: Gastón Alonso, Carlos Mendoza, Marcelo Villa y Diego Merlo.

Luego ingresaron: Agustín Acosta por Benz, Néstor Otaduy por Fabrizio Andreu, Luciano Varino por Nicolás Sandoval, Matías Cesarini por Agustín Fernández del Río, Matías Ríos por Alexis Zilonka y Gonzálo Muñoz por Ezequiel Rivero.





Caranchos: Carlos Espinoza, Gastón Díaz y Matías Lamenson; Franco Carossi y Santiago Martínez; Franco Massucco, Facundo Echegaray y Gonzálo Zalazar; Ignacio Riccomi y Jonatan Rubinich; Atahualpa De San Benito, Manuel Palena, José Méndez, Sebastián Sedrán y Joaquín Zeballos. Entrenador: Norberto Tempesta.

Luego ingresaron: Manuel Caballero por Espinoza, Bruno Pasinato por Matías Lamenson, Juan González por Facundo Echegaray, Lautaro Banchero por Santiago Martínez y Fermín Bejer por Sebastián Sedrán.





Primer tiempo: 3' try y conversión de Santiago Colombo, 15' penal Ignacio Riccomi, 30' amarilla Facundo Echegaray, 32' try Emilio Armignago convertido por Santiago Colombo, 37' penal Ignacio Riccomi y 39' amarilla Juan José Benz.





Segundo tiempo: 13' try y conversión de Santiago Colombo, 25' penal Ignacio Riccomi, 31' try Franco Massucco convertido por Ignacio Riccomi y 40' try José Méndez convertido por Ignacio Riccomi.