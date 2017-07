Cha Roga no pudo con Logaritmo

Con un final no apto para cardíacos, Cha Roga Club perdió frente a Logaritmo 27-24 en cumplimiento de la 6ª fecha de la Zona Reclasificación del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, con el arbitraje del entrerriano Walter Martínez y ante un buen marco de público.





Fue un partido muy intenso y equilibrado, con muchos errores y una plaga de infracciones por parte de ambos, pero se lo llevó el elenco rosarino que en el último suspiro, logró por intermedio de un try penal quedarse con la victoria. Cha Roga jugó un buen partido, se nota una mejoría en relación a la actuación demostrada frente a Caranchos, pero está fallando en la definición.





Los matemáticos supieron aprovechar las oportunidades que dispusieron, incluso tuvieron que remontar en varias ocasiones estar abajo en el marcador. El primer tiempo no fue bueno, por momentos deslucido, pero Cha Roga se fue al descanso ganando por 7 a 6.





En el segundo tiempo los visitantes comenzaron mejor logrando un ensayo, pero Cha Roga se recompuso, levantó su producción, y llegó al ingoal contrario en dos ocasiones, primero por intermedio del full back Colombo, y luego por el tercera línea Martorell, tras recibir un kick a domicilio del experimentado Alexis Zilonka. En ese lapso, los rosarinos recibieron dos amarillas, a causa de una catarata de infracciones, por lo que debió jugar con 13 jugadores. El marcador había quedado 19 a 13 en favor de los anfitriones, pero nada estaba dicho.





Los últimos minutos cobraron emotividad, ya que el resultado estaba abierto para cualquiera de los dos. Primero fue un try penal para la visita, luego llegó un ensayo de Gómez, y la respuesta del elenco de Ibarlucea, fue con otro try penal cuando el tiempo expiraba. El festejo se fue para el sur provincial, y si bien puede parecer injusto, por lo pronto fue legítimo.





La síntesis





Cha Roga Club: Néstor Otaduy, Luciano Martín Pomero y Fabrizio Andreu; Mariano Gómez y Matías Cesarini; Agustín Fernández Del Río, Lautaro Martorell y Darío Llanes; Alexis Zilonka y Ezequiel Rivero; Matías Colombo, Luciano Gómez, Emilio Armignago, Federico Andreu y Santiago Colombo. Entrenadores: Gastón Alonso, Carlos Mendoza, Marcelo Villa y Diego Merlo.





Logaritmo Rugby Club: Matías Massafra, Luciano Santángelo y Mauro Colman; Lucas Lamagni y Alejando Hernández; Axel González, Gastón Andrada y Tomás Woelflin (cap); José Irigoitía y Ricardo Maroseck; Manuel Muñiz, Rafael Said, Alejo Seve de Gastón, Roy Lura y Tobías Pacor. Entrenadores: José Strada y Lisandro Corvalán.





Primer tiempo: 3' penal Roy Lura, 14' try Federico Andreu convertido por Santiago Colombo, 24' amarilla Juan Irigoitía y 34´ penal Roy Lura.





Segundo tiempo: 5' try Gastón Andrada convertido por Roy Lura, 15' try Santiago Colombo, 22' amarilla Alejandro Hernández, 24' amarilla Brian Daniel Vera, 27' try Lautaro Martorell convertido por Santiago Colombo, 32' try penal (L), 37' try Luciano Gómez, 41' try penal (L).





Cambios en Cha Roga: Luciano Varino por Luciano Pomero y Diego García por Lautaro Martorell.





Cambios en Logaritmo: Juan Arriazu por Matías Massafra, Martin Calvo Castán por Luciano Santángelo, Brian Daniel Vera por Mauro Colman, Adrián Barranco por Gastón Andrada.





En la ciudad de Rafaela, CRAR derrotó a La Salle Jobson por 26 a 10, con el control de Fernando De Feo, mientras que en la sección la Tortuguita, Paraná Rowing venció a Los Pampas de Rufino por 26 a 12 bajo el referato del rafaelino Andrés Sorisio. Por su parte, en General Lagos, Provincial de Rosario dio cuenta de Caranchos al superarlo por 33 a 16.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: Paraná Rowing Club y CRAR de Rafaela 23, Provincial 21, Caranchos 20, Logaritmo 18, Cha Roga 7, La Salle Jobson 6 y Los Pampas de Rufino 1. La próxima fecha jugarán: La Salle Jobson con Cha Roga, Caranchos con CRAR de Rafaela, Los Pampas con Provincial y Logaritmo con Paraná Rowing Club.





En la Zona Campeonato por la 6ª fecha jugarán: Universitario de Santa Fe con Santa Fe Rugby, Tilcara con Old Resian, Universitario (R) con Jockey Club (R), Gimnasia y Esgrima con Estudiantes CRAI con Duendes RC.





Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima 23, Duendes 19, Estudiantes 17, CRAI 16, Jockey (R) 15, Santa Fe Rugby 12, Tilcara y Universitario (R) 9, Universitario (SF) 5 y Old Resian 3.