Chacarita tiene la gran chance de abrochar su retorno a Primera

Chacarita Juniors visitará a Nueva Chicago con la expectativa de lograr el ascenso a Primera División, para eso debe ganar (ya que Guillermo Brown de Puerto Madryn perdió en Santiago del Estero), mientras que el campeón y ascendido Argentinos Juniors será local ante Instituto, en cotejos a jugarse hoy por la 45ta. y penúltima fecha del Campeonato de la B Nacional.

La programación continuará con Argentinos-Instituto jugarán a las 15 y Nueva Chicago-Chacarita desde las 15.30, los dos televisados por TyC Sports y TyC Max.

El resto de los partidos serán: Flandria-Douglas Haig, a las 15, Almagro-All Boys, desde las 15.30, y Gimnaisa de Jujuy-San Martín de Tucumán, a las 17.

Argentinos tiene 84 puntos, ya festejó y jugarán en la máxima categoría la próxima temporada, mientras que Chacarita lo sigue con 75 unidades y puede subir con una victoria debido a la derrota de Guillermo Brown.

El "Funebrero", que busca su sexto ascenso a la Primera tras los conseguidos en 1941, 1959, 1983, 1999 y 2009, deberá jugar un duro partido ante Nueva Chicago, en otra desprolijidad de la organización dispuesta por la AFA..

Para Chacarita los rivales serán Nueva Chicago y su propia ansiedad. Al equipo de la localidad de San Martín sólo le sirve vencer para lograr el ascenso

Argentinos, con la incógnita si el entrenador Gabriel Heinze seguirá en el cargo o se alejará para trabajar en Europa (dará la respuesta tras el encuentro), jugará en La Paternal ante un rival que lo complica y mucho como Instituto.

El "Bicho" perdió en la primera rueda en Córdoba 2 a 1 y el pasado miércoles Instituto lo eliminó en Neuquén de la Copa Argentina, al vencerlo por 1 a 0, por lo tanto Argentinos no querrá despedirse de la divisional sin haber vencido a "La Gloria".

En Argentinos atajará Lucas Chávez quien reemplazará a Federico Lanzilotta, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha ante los cordobeses en Cutral-Có.

All Boys precisa puntos para alejarse del fantasma del descenso y con ese urgencia se trasladará a Villa Raffo en donde jugará ante Almagro, mientras que Douglas Haig, que tiene que vencer en los dos cotejos que le restan y aguardar otro resultados se jugará sus últimas chances ante Flandria en Jauregui.

Finalmente, en Jujuy, Gimnasia será local ante Sportivo Estudiantes de San Luis. Los puntanos están muy cerca de conservar la categoría y con tres puntos de los seis que tiene por jugar no dependerá de otros resultados.