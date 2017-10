Chacarita tiene un nuevo refuerzo

En virtud de no tener cabida en el equipo azulgrana en los últimos dos años había sido ofrecido a préstamo a Newell''s Old Boys de Rosario y a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Matos, de 35 años, no juega con los entrenadores del Ciclón desde la época de Pablo Guede, pasando por Diego Aguirre y el actual interinato de Claudio Pampa Biaggio, por lo que el atacante encontró la posibilidad de continuar su carrera en Chacarita, equipo que carecía de un nueve de área.





El equipo dirigido por Walter Coyette ya se había reforzado con las incorporaciones del volante Cristian Erbes, el arquero Cristian Campestrini, el defensor uruguayo Sebastián Gorga, el lateral izquierdo Lautaro Montoya (a préstamo de San Lorenzo, sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo tendrá ausente por seis meses).





También sumó al volante central Cristian Erbes, ex Boca Juniors; los mediocampistas Javier Mendoza, Alejandro Gagliardi y el delantero ex Rosario Central, Ijiel Protti. Chacarita se medirá el próximo domingo en Rosario ante Newell''s Old Boys a las 11.05, por la séptima fecha de la Superliga del fútbol argentino, encuentro que será arbitrado por Diego Abal.

El delantero Mauro Matos, ex- San Lorenzo, firmó este martes su incorporación al plantel de Chacarita Juniors por un año, sin cargo y sin opción, luego de rescindir el contrato que lo ligaba con el club de Boedo, donde no era tenido en cuenta por sus entrenadores.