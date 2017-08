Chancalay: "Ojalá pueda arrancar el torneo como titular"

El oriundo de Viale integró en el partido frente a Belgrano dupla ofensiva con el uruguayo Diego Vera, ganándole de esta manera la pulseada a Nicolás Leguizamón, Tomás Sandoval e incluso Diego Morales, quienes también se presentan como candidatos a pelear por un lugar en la ofensiva junto a Viruta.





Luego del cotejo frente al Pirata, Chancalay habló con "Pisando el área" que se emite por Radio La Red 96.7 de Santa Fe, e hizo un balance de lo que viene siendo la pretempora y de cómo desea que se presente la próxima temporada para sus intereses.





"Fue un partido bastante complicado, ellos lo plantearon muy bien pero sirve para seguir entrenando y para acomodarnos como equipo", fue la primera reflexión del entrerriano sobre la contundente derrota que sufrió el equipo de Domínguez en su último ensayo de pretemporada.





Y agregó: "En el primer tiempo entramos un poco desconcentrados pero en el segundo tiempo lo hicimos mucho mejor y nos sirvió para entrenar y darnos cuenta de muchas cosas. Todo sirve para aprender y para seguir mejorando para lo que viene, ya que lo que importa es el torneo".





Luego, se refirió al lugar de la cancha por donde viene jugando en los partidos preparatorios y dijo: "Estoy jugando con Viruta (Diego Vera) de punta, los dos por arriba. Voy bien por adentro, cubriendo los espacios que deja Vera, eso es lo que me está pidiendo el entrenador. Nos estamos entendiendo bien y hay que aprovechar la oportunidad, estoy contento por estar y de a poco me voy acostumbrando ya que no es la posición en la cual jugué durante todos estos años pero me van ayudando y me voy sintiendo bien en esa posición".





En otra parte del diálogo, y sobre sus chances de arrancar como titular la Superliga, afirmó: "Ojalá que siga así y que la semana que viene pueda arrancar de titular, yo creo que sí pero todavía queda una semana para que el técnico termine de definir el equipo".





También se refirió a sus condiciones futbolísticas con las cuales llegó a Primera División y manifestó: "Básicamente soy rápido, me gusta encarar en velocidad y jugar uno contra uno, mi fuerte es el remate fuera del área ya que de los nueve goles que tengo en Reserva ocho fueron desde afuera".





Más adelante se refirió a la confianza que le está dando Domínguez y tiró: "Es algo muy lindo, porque te das cuenta de los frutos que tiene el trabajo y que lo estoy haciendo de buena manera, ya que habiendo jugadores de mucha jerarquía me da la oportunidad a mí".





Además, se refirió a la relación que tiene con Tomás Sandoval y a su objetivo en la Primera de Colón, y dijo: "Con Tomi hace nueve años que nos conocemos y ahora estar los dos en Primera es hermoso, la luchamos juntos, en muchos equipos y torneos, ahora nos toca estar juntos y eso es mucho mejor. Ahora pretendo afianzarme en la Primera de Colón, ser titular y darle logros al club que es todo lo que quiere. Lo de la Selección si uno está bien en su equipo viene solo, sería muy linda la chance de que me vuelvan a llamar para entrenar en Ezeiza".





"Los más grandes nos van ayudando, dentro de lo que cada uno te pueda aportar ya que hay jugadores de mucha experiencia. Vera de la mejor manera me va ayudando, sobre todo porque estoy jugando en una posición que no conozco mucho", contó sobre los concejos que recibe de los jugadores más grandes del plantel rojinegro.





Por último, se refirió a cómo se dio su desembarco en Colón, atendiendo a que es oriundo de Viale (Entre Ríos) y contó: "Llegué a los siete años al club en una prueba, como la hacen la mayoría de los chicos. El año pasado terminé la secundaria y ahora estoy a full entrenando en Primera".

