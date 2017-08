Chiaraviglio: "Tengo que estar al ciento por ciento en mi nivel"

Este viernes se puso en marcha el Campeonato Mundial de mayores de Atletismo en Londres, Inglaterra, que tendrá como protagonista al santafesino Germán Chiaraviglio . De más está decir que el plato fuerte será ver por última vez al jamaiquino Usain Bolt, que está pronto a retirarse como el mejor velocista –y por qué no también deportista– de la historia.









Como ya todos saben, la Argentina nunca se caracterizó por ser una potencia en este ambiente. Es verdad que hay muchos logros destacados, pero hace rato ya que no se ven o, en todo caso, que dejaron de ser comunes. Hoy llegar a una final es todo una conquista y por eso los 10 valores criollos que estarán en Londres tienen un incentivo muy grande. Entre ellos está el garrochista Germán Chiaraviglio, que después de superar varias lesiones, en el último ciclo olímpico mostró su mejor versión y ahora quiere pegar un nuevo salto de calidad, a partir de este sábado, a las 14.30 (hora argentina).





"Después del Sudamericano en Paraguay me sentí muy bien. Fue así que luego en Europa hice destacados entrenamientos, donde solo tuve una competencia baja, pero por problemas de salud, ya que había tenido fiebre días antes. En la Diamond League de Marruecos me sentí muy bien y creo que sigo de la misma manera. Me preparé muy bien para este Mundial", apuntó el representante del club Velocidad y Resistencia, en diálogo con TyC Sports.





Ovacion Chiaraviglio ficha.png





Asimismo, no quiso hablar de registros: "No voy a decir a qué marcas puedo aspirar, porque estoy un poco acostumbrado a eso, pero el objetivo será hacer hasta lo imposible para llegar a la final".





"Es un gran orgullo haber estado en las últimas finales, lo que significa que ahora tengo que estar al ciento por ciento en mi nivel", cerró.





Ovacion Chiaraviglio medición.png