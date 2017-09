Chile necesita ponerse de pie en la altura de Bolivia

El encuentro se desarrollará desde las 17 hora argentina en el estadio Hernando SIles, ubicado en la ciudad de La Paz, a 3600 metros de altura sobre el nivel del mar, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, quien será asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Cristian de la Cruz.





La Roja viene de perder 0-3 en el estadio Monumental, de la capital chilena, y actualmente se ubica en la cuarta posición de la tabla general con 23 unidades, mismo puntaje que el seleccionado argentino, aunque con mejor diferencia de gol: Chile (+2), Argentina (+1).





Para visitar a los bolivianos, el técnico Pizzi tendrá que realizar dos cambios obligados debido a las suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas de Gonzalo Jara y Charles Aránguiz, quienes serán reemplazados por Paulo Díaz (San Lorenzo) y Pablo Hernández, en la zaga central de la defensa y en el mediocampo, respectivamente.





Además, el ex DT de San Lorenzo le dará la titularidad a Francisco Silva con el objetivo de reforzar la zona media del campo por lo que el atacante Nicolás Castillo saldrá del once inicial, en tanto que Arturo Vidal, la máxima figura de su seleccionado, se ubicará como nexo entre los mediocampistas y los delanteros. En caso que el combinado trasandino no consiga una victoria ante Bolivia y el seleccionado argentino se imponga como local ante Venezuela, La Roja saldrá de la zona clasificatoria y se ubicará en puesto de repechaje, en tanto que en caso de perder y de darse un triunfo de Perú ante Ecuador, quedará en la sexta posición.





Bolivia, por su parte, viene de perder por 2-1 frente a Perú, en condición de visitante, y se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 10 unidades, a tres del último, Venezuela (7). Ya no tiene chances de jugar la próxima Copa del Mundo.

El entrenador del representativo boliviano, Mauricio Soria, podría realizar tres modificaciones respecto del once inicial que cayó ante los peruanos: los ingresos de Lionel Justianino, Juan Carlos Arce y Alejandro Chumacero por Juan Valverde, Raúl Castro y José Sagredo, respectivamente. El historial entre ambos seleccionados en la altura de La Paz registra un total de 9 enfrentamientos con dos triunfos de los bolivianos, un empate y seis victorias de Chile.





Probables formaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Ronald Raldes, Edward Zenteno; Alejandro Chumacero, Diego Wayar, Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce y Jhasmani Campos; Marcelo Martins y Gilbert Álvarez. DT: Mauricio Soria.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Paulo Díaz y Jean Beausejour; Pablo Hernández, Marcelo Díaz, Francisco Silva; Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Juan Antonio Pizzi.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: Hernando Siles (La Paz).

Hora: 17 hora argentina TV: TyC Sports.



