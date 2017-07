Ciaurro fue sexto en Termas de Río Hondo

El pasado fin de semana se concretó la séptima fecha del Campeonato Argentino 2017 en la clase 2 y en la 3 del Turismo Nacional la cual se desarrolló en el circuito Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero. La octava fecha será entre los días 18, 19 y 20 de agosto en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La Pampa).

El piloto santafesino Miguel Ciaurro, con un VW Gol Trend alistado por el equipo Giacone Competición, fue sexto en la carrera que tuvo como ganador al volante de Presidencia Roque Sáenz Peña, Tomás Bergallo, con un Renault Clio.

El doctor Ciaurro había tenido un buen comienzo el primer entrenamiento del viernes al registrar al mejor tiempo con 1m59s838/1000, seguido por Alejandro Bucci y Gastrón Grasso. En la primera serie el ganador había sido Michieletto, seguido por Gastón Grasso, y Miguelito Ciaurro, aunque en esa tanda comenzando palo y palo el primer lugar con Grasso.

Tras el ganador Bergallo el podio lo completaron el tucumano Maximiliano Bestani con otro Renault Clio a 1,797, y por el oriundo de Río Gallegos, Gastón Grasso con un Toyota Etios a 10,420. El cuarto lugar correspondió al santafesino Alejandro Bucci con un Fiesta Kinetic a 11.747, y el quinto puesto, quedó en poder de Ever Franetovich con un Clio a 11.880.





Automovilismo 2.jpg







En el caso de Bergallo fue su primera victoria en la categoría junto con el equipo MG-C Competición, formación debutante en esta temporada.

Disputadas siete fechas, es el nuevo líder del certamen Tomás Bergallo, con 140 unidades. Alejandro Bucci (139); Ariel Michieletto (131); Pablo Ortega (121) y Maximiliano Fontana (108) completan las principales posiciones de la tabla anual, ocupando Miguel Ciaurro la decimonovena ubicación con 41 puntos.

En la clase 3 del Turismo Nacional, el piloto de la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, Fabián Yannantuoni, con un Peugeot 308 del equipo oficial Team Peugeot Total Argentina fue el que se impuso en la prueba final en territorio santiagueño. Luego, se ubicaron los pilotos Sebastián Gómez e Ivan Saturni, quien heredó el tercer puesto tras el recargo por falsa largada a Ezequiel Bosio.

El cuarto lugar quedó para Adrián Chiriano con un Focus, seguido por Ezequiel Bosio (Focus), Jonatan Castellano (Cruze) y por Leonel Larrauri (Civic).Sebastián Gómez arribó en segunda posición, con problemas en los frenos y en la bomba hidráulica del Chevrolet Cruze, mientras que Ivan Saturni quedó finalmente en tercer puesto tras el recargo a Ezequiel Bosio, por falsa largada.





Automovilismo 3.jpg



Posterior al evento, y por decisión de los comisarios deportivos actuantes, fue recargado Juan Pipkin por maniobra peligrosa a Facundo Chapur y a Nicolás Posco por maniobra peligrosa, mientras que Leonel Pernia fue excluido del evento por no respetar régimen de parque cerrado y no dar el peso mínimo su Honda All New Civic en la verificación técnica posterior.

Emanuel Moriatis (166 puntos), lidera el Campeonato Argentino 2017 de Turismo Nacional Clase 3. Jonatan Castellano (159); Mariano Werner (144); Leonel Larrauri (134) y uciano Ventricelli (114), completan las principales posiciones del certamen.