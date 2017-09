Claudio Tapia contó de quién fue la decisión de trasladar la localía a la Bombonera

Claudio Tapia fue consultado acerca de la decisión de trasladar la localía de la Selección del estadio Monumental de River Plate a la Bombonera de Boca Juniors, para jugar frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, el próximo 5 de octubre.





"Es una decisión mía, muy presidencialista, solamente del presidente", aseguró el Chiqui, quien además contó que esta posibilidad ya estaba en mente desde antes de asumir como máximo dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino.





"Siempre hablamos de la posibilidad de jugar en otro estadio de la Ciudad de Buenos Aires. Al iniciar la campaña anunciamos a San Juan, Mendoza y diferentes estadios del Interior. Por logística no lo pudimos hacer. Queremos que la Selección juegue en diferentes, me parece que eso es bueno. A futuro le tocará a Vélez Sarsfield, a Rosario...", continuó el presidente de la AFA.

Chiqui también habló de los elevados precios de las entradas, donde la popular cuesta $550 y la platea preferencial $4.800. "Si uno compara los precios a los de la semana pasada en San Lorenzo-Lanús por la Copa Libertadores están mucho más bajo. En ese partido la popular costó 700 pesos y ahora la entrada para para ver a la Selección es más barata".





"¿Cómo me imagino la cancha? Creo que se va a llenar porque todos tenemos una necesidad de que a Argentina le vaya bien y clasifique al Mundial de Rusia. Ese tiene que ser el objetivo de todos", agregó, mientras que al ser consultado por Fox Sports sobre si siente miedo por la situación de la Selección, cerró: "No, no conozco esa palabra".