Colombia no pudo quebrar a Venezuela

En el primer tiempo, Venezuela intentó manejar el balón con Tomás Rincón y llegó con peligro a los 13', con un remate alto de Josef Martínez de frente al arco. Colombia buscó tener la pelota con Juan Cuadrado y Edwin Cardona (el enganche refuerzo de Boca), aunque no pudieron llegar con claridad al arco de Wuilker Faríñez, y apenas llegó con disparos desviados desde lejos de Wilmar Barrios y del propio Cardona.





A los 30', Colombia generó la más clara con un fuerte cabezazo de Radamel Falcao que rechazó el arquero Wuilker Faríñez en la línea de sentencia. Y cuatro minutos después respondió Venezuela con un remate desde afuera del área de Josef Martínez que se estrelló en el travesaño. Antes del final de la etapa, Colombia volvió a estar cerca, con disparos apenas desviados de Carlos Sánchez y Yimmi Chará.





El complemento fue de ida y vuelta. Venezuela llegó con un disparo de Josef Martínez desviado y Colombia contestó con otro cabezazo de Falcao desde buena posición que atajó Faríñez. A los 15', el delantero Salomón Rondón probó de frente al arco y el guardavallas David Ospina respondió en dos tiempos. Mientras que a los 18', en un contragolpe, Yimmi Chará desperdició su envío sobre el travesaño. Al promediar la etapa Venezuela llegó dos veces con claridad, con un remate de Rondón que alcanzó a tapar Ospina con esfuerzo y con otro de Rómulo Otero que tapó el arquero del Arsenal londinense. Colombia reaccionó a los 31' con un buen disparo del ingresado Giovanni Moreno (ex Racing) que rechazó Faríñez. Los cafeteros intentaron en los últimos minutos, pero no pudieron superar a la defensa local y se quedaron con un empate agridulce





Síntesis

Venezuela: Wuilker Faríñez; Víctor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva y Rolf Fletscher; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Tomás Rincón y Darwin Machís; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.





Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Oscar Murillo y Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmer Barrios, Juan Cuadrado, Edwin Cardona y Yimmi Chará; Radamel Falcao. DT: José Pekerman.





Cambios en el segundo tiempo: 10m. Rómulo Otero por Martínez (V), 15m. Jhon Murillo por Machís (V), 18m. Giovanni Moreno por Cardona (C), 29m. Abel Aguilar por Sánchez (C), 35m. Luis Muriel por Chara (C) y 38m. Arquímides Figuera por Córdova (V).





Amonestados: Córdova, Rincón (V), Oscar Murillo (C).





Estadio: Pueblo Nuevo de San Cristóbal.





Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).





Télam