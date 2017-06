Colón cayó ante Racing y se alejó de la chance de entrar a la Libertadores

Embed Mirá el gol de Zaracho para Racing:

Embed El Sabalero cayó en el Juan Domingo Perón ante Racing por 1 a 0 y de esta manera se le truncó la posibilidad de soñar con clasificar a la Copa Libertadores. De todas maneras, bajo ningún punto de vista se puede hablar de una frustración dado que este objetivo no estaba en los planes de nadie y que se encontró con esta chance luego de esa serie impresionante de siete triunfos consecutivos.





Pero el balance sigue siendo más que positivo y por eso la tranquilidad de clasificar a la Sudamericana dos fechas antes, ya que previo al cotejo ante Racing el equipo conducido por Eduardo Domínguez ya había sacado boleto para la excursión internacional.





En relación al partido, Colón fue de mayor a menor al cabo del primer tiempo, arrancó mejor plantado que Racing presionando arriba y no dejando que el conjunto local lo pudiese atacar. Con mucha movilidad sobre todo por parte de Facundo Pereyra quien en los primeros minutos tuvo dos aproximaciones al arco de la Academia. En ese arranque, el Sabalero estaba más cómodo con el trámite de juego.





Por contrapartida, Racing no podía lastimar por las bandas, fundamentalmente por el sector izquierdo donde estaba ubicado Marcos Acuña. Hasta allí el Rojinegro controlaba el juego y si bien no generaba opciones claras de gol se mostraba más insinuante. A los 21' un buen pase en profundidad de Gerónimo Poblete permitió un remate a la carrera de Diego Vera que se fue desviado.





No obstante, con el correr de los minutos el equipo dirigido por Diego Cocca comenzó a adelantarse en el campo de juego y ganar los duelos inividuales. De este modo tenía mayor participación el Huevo Acuña por izquierda y por derecha Iván Pillud se proyectaba con asiduidad.





En consecuencia el partido se jugaba más cerca del arco defendido por Jorge Broun, quien fue importante en la primera etapa para sostener el empate parcial, dado que a los 35' tras un córner desde el sector derecho Sergio Vittor ganó por arriba pero Fatura Broun a puro reflejo evitó con los pies el gol de la Academia.





Los minutos siguientes tuvieron a un Racing protagonista manejando el balón con criterio pero sin tanta sorpresa en ataque. Por eso metió varios centros que terminaron conjurando los marcadores centrales Germán Conti y Guillermo Ortiz de buena labor en los primeros 45'.





Así las cosas se cerró la primera etapa poniendo justicia en el marcador, dado que ninguno de los dos equipos había hecho los méritos suficientes como para ponerse arriba en el marcador.





La segunda etapa tuvo otra tónica dado que Racing salió a jugarlo con otra impronta, mucho más decidido a buscar la ventaja que consiguió rápidamente cuando se jugaban 3'. Desde la izquierda, Acuña (la figura del partido) metió un centro bárbaro para que en el segundo palo Federico Zaracho le ganara a Ceballos y con un cabezazo cruzado derrotara a Broun.





Fue un golpe duro para el Sabalero que apostaba a un partido largo, jugando con la desesperación del rival. Pero esa ventaja obligó a que Colón tenga que salir más y en consecuencia el que apostó a la contra fue el elenco de Avellaneda. Que en los primeros 25' siguió siendo superior y disponiendo de algunas chances como para aumentar el resultado.





Pero eso no ocurrió porque Broun le tapó un remate a la carrera a Emiliano Insúa y un tiro libre al Chino Vittor. Antes lo pudo empatar Colón con una buena maniobra de Christian Bernardi pero se demoró en la definición y Leandro Grimi fue al piso para tapar el disparo que tenía destino de gol.





Las variantes que metió Domínguez hicieron que Racing retrocediera, dado que el Sabalero terminó jugando con tres delanteros (Vera, Leguizamón y Blanco). Lo tuvo Vera y también Leguizamón como para empatar pero ambas definiciones no fueron buenas. Está claro que tranquilamente el Rojinegro lo pudo empatar con un Racing pidiendo la hora.





En líneas generales lo más justo hubiera sido el empate, pero está claro que Colón regaló los primeros 25' del segundo tiempo y recién después con los cambios se animó y lo fue a buscar decididamente a un equipo que que titubeó en el final. No obstante, poco para reprocharle al elenco sabalero que ante un rival calificado estuvo muy cerca de empatarle como visitante.





Colón dejó todo pero no le alcanzó, no obstante esta actuación no empaña en nada la muy buena campaña realizada por el equipo que logró primero el objetivo de mantener la categoría y luego clasificar a la Sudamericana. No le alcanzó para la Libertadores pero hubiese sido casi una hazaña y antes de arrancar el torneo nadie en Colón habría pensado en terminar el torneo de esta manera.

















.