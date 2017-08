Colón: cómo terminó el torneo 2016/17 y cómo arrancaría la Superliga

Algunas partidas parecían difícil de impedir, como las de Jorge Broun, a quien se le terminaba su contrato y tenía todo arreglado para jugar en el Ludogorets de Bulgaria, y la de Gerónimo Poblete, quizás la más dolorosa ya que se trató del capitán del equipo a quien no se pudo mantener en el plantel y se perdió un capital importante ya que se fue a jugar al Metz de Francia.





En tanto, fue por decisión del DT y los dirigentes que no siguieron Jorge Carranza, Yamil Garnier, Iván Torres y Facundo Pereyra, entre los jugadores más importantes que podrían haberse quedado en el plantel por lo demostrado en los minutos que estuvieron en cancha.





En cuanto al arco, se fueron Broun y Carranza para que lleguen Alexander Domínguez y Gonzalo Marinelli, mientras que también regresó al equipo Ignacio Chicco, quien estuvo a préstamo en Talleres de Córdoba y que causó una grata impresión en el entrenador sabalero. Incluso lo reconoció públicamente en varias oportunidades en las conferencias que brindó durante la pretemporada.





En la última línea, la primera decisión fue no renovarle el contrato a Yamil Garnier y apostar por Gustavo Toledo, quien llega precedido de muy buenos rendimientos en Banfield aunque en su último paso por Independiente perdió el puesto, lo que derivó en la decisión de cambiar de aire para lograr mayor continuidad. En tanto, se pudo lograr la permanencia de Clemente Rodríguez, mientras que se contrató a Jonathan Galván (se le compró el 100% de la ficha) ante lo que hasta hace unos días era una inminente venta de Germán Conti al fútbol europeo.





En la mitad de la cancha, en tanto, ya no están Facundo Pereyra y Nicolás Silva. Por el ex-Gimnasia no se hizo uso de la opción de compra que tenían por parte de su pase, mientras que el Mosquito se consideró jugador libre y está muy cerca de arreglar su llegada a Newell's Old Boys de Rosario. La decisión del DT es que Christian Bernardi arranque como volante por la derecha, a pesar que su mejor versión en las últimas fechas la mostró jugando como volante interno.





Un reemplazo natural para ese puesto no se vislumbra en el plantel, por eso se entiende la urgencia que tiene el DT de sumar un jugador de jerarquía en ese puesto, ya que los apuntados fueron en un principio Augusto Soldari y luego se miró a Fernando Zuqui, ambos imposibles para las pretensiones sabaleras.





En el centro del campo ya está para jugar Pablo Ledesma, quien reemplazaría a Adrián Bastía teniendo en cuenta el equipo que terminó el certamen pasado. Mientras que uno de los primeros jugadores que se cerró fue Matías Fritzler ante la partida de Pompi Poblete. En tanto, por la izquierda, ante el alejamiento de Torres, llegó el paraguayo Marcelo Estigarribia y volvió Cristian Guanca.





En tanto, para la delantera se seguirá apostando por Diego Vera y Nicolás Leguizamón, a pesar que el DT pretendía que llegue Lucas Albertengo para tener una alternativa distinta en el ataque. Además, contará para la próxima temporada con Diego Cachete Morales, un clásico volante de enganche que llegará para aportarle categoría y calidad al ataque rojinegro.





El equipo que terminó jugando el torneo 2016/17

Jorge Broun; Yamil Garnier, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Gerónimo Poblete, Adrián Bastía o Cristian Bernardi e Iván Torres; Nicolás Leguizamón y Diego Vera.

*Pablo Ledesma se perdió gran parte de la segunda mitad del campeonato debido a una lesión en su rodilla.





El equipo que arrancaría la Superliga 2017/18:

Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti o Jonathan Galván (si se va Conti), Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Pablo Ledesma y Cristian Guanca o Marcelo Estigarribia; Nicolás Leguizamón o Diego Morales y Diego Vera.









El final del partido frente a River (0-0 en el estadio Brigadier Estanislao López) marcó también el cierre de ciclo para varios jugadores importantes que integraron el plantel que devolvió a Colón a un torneo internacional después de cinco años (Copa Sudamericana).