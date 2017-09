Colón jugó mal y quedó eliminado de la Copa Argentina

En lo futbolístico Colón retrocedió respecto a lo que había mostrado en el debut de la Superliga ante Rosario Central. Pero además esa baja en el juego se reflejó en el resultado dado que perdió y quedó afuera de la Copa Argentina. Y al cabo de los 90' terminó siendo justo, ya que Huracán fue un poco más y terminó acertando desde los 12 pasos con una muy buena ejecución de Ramón Wanchope Ábila para el definitivo 1 a 0.





Párrafo aparte para la infantil mano que cometió dentro del área Guillermo Ortiz que al fin y al cabo resultó clave ya que en ese momento el partido era parejo e incluso el elenco sabalero insinuaba un poco más. Pero esa jugada marcó un quiebre, ya que en desventaja el Rojinegro no tuvo reacción y terminó intentando como pudo pero sin ideas.





Al cabo de dos encuentros preocupa la anemia ofensiva de este equipo, dado que ante el Canalla también generó poco en ataque y lo terminó salvando una media vuelta de Tomás Sandoval, quien fue titular pero no tuvo un buen rendimiento. Nicolás Leguizamón peleó mucho pero no está fino para la definición y Diego Vera juega demasiado lejos del arco y cuando tiene una chance la desperdicia.





Así las cosas, lo que más preocupación debe generar en el cuerpo técnico que conduce Eduardo Domínguez es la escasa contundencia, dado que tiene jugadores de buen pie en la zona media pero falta quien termine las jugadas.





Respecto a lo que fue el cotejo en el Diego Armando Maradona, el primer tiempo resultó tedioso y aburrido. Arrancó mejor el equipo sabalero, al menos desde la intención de poner el balón sobre el piso y darle un destino seguro. Pero le faltó claro está profundidad en los últimos metros, ya que generó muy poco en ataque. Tomás Sandoval y Nicolás Leguizamón jugaron siempre de espaldas y perdieron sistemáticamente con los marcadores centrales del Globo.





Comenzó bien Pablo Ledesma pero se fue apagando y algunos destellos de Cristian Guanca quien con un tiro libre que se fue desviado generó la opción más clara de gol para el Sabalero. Si bien la defensa no tuvo demasiados inconvenientes para controlar a los dos tanques: Wanchope Ábila y Fernando Coniglio, el Globo dispuso de dos chances muy claras.





En la primera a los 30' Ignacio Pussetto cabeceó solo dentro del área pero no tuvo puntería y el balón se fue desviado. Y a los 38' Ábila quedó mano a mano luego de superar a dos defensores pero su remate encontró el cuerpo de Gonzalo Marinelli quien salió rápido para achicar y tapar el disparo.





Foto2-Colon.jpg Télam







Sin dudas que pocas cuestiones como para rescatar de la producción del elenco rojinegro en los primeros 45', dado que no tuvo sorpresa para romper líneas y fue bastante predecible en ataque ante un rival que en defensa ofrecía ciertas ventajas.













Embed #CopaArgentinaEnTyC ¡GOL DE HURACÁN! De penal, a los 30 minutos del segundo tiempo, Wanchope Ábila pone el partido 1-0 ante Colón. pic.twitter.com/2dPCNOTiGg — TyC Sports (@TyCSports) 2 de septiembre de 2017





En el arranque del segundo tiempo Sandoval casi convierte de cabeza en contra de su valla, pero Marinelli tuvo una buena reacción para desviar el balón al córner. Y a los 23' Romero Gamarra con un disparo desde afuera del área casi convierte para el elenco dirigido por Gustavo Alfaro. Y a los 29' la inexplicable mano de Ortiz quien cortó el avance por la derecha de Pussetto aún cuando tenía a un par de compañeros cerca.





Andrés Merlos no dudó, sancionó la pena máxima y al balón lo pidió Wanchope. A los 30' el 9 se paró de frente al arco pero en la carrera se acomó inclinó su cuerpo y la clavó bien arriba al ángulo derecho. Inatajable para Marinelli que adivinó el palo pero nada pudo hacer.





Pero promediando la segunda etapa, mejoró un poco Colón con el ingreso de Diego Morales quien se mostró participativo e intentó en un par de ocasiones con remates desde lejos aunque pasaron lejos del arco custodiado por Marcos Díaz. La más clara fue a los 40' con un disparo de Guanca que Díaz dio rebote pero desde una posición inmejorable Viruta Vera le pegó muy mal y la pelota se fue por un costado.





En síntesis, un partido que dejó muchas más cosas para corregir que aquellas para destacar. Le cuesta arrancar a Colón, pero está claro que llegaron muchos refuerzos y que el DT debe darle una fisonomía de juego que por ahora no tiene. La Copa es historia y ahora debe enfocarse en el partido ante Arsenal que se jugará en una semana.





















































Síntesis





Colón 0: Gonzalo Marinelli; Diego Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez; Cristian Guanca, Matías Fritzler, Pablo Ledesma, Marcelo Estigarribia; Tomás Sandoval y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.





Huracán 1: Marcos Díaz; Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Martín Nervo, Lucas Villalba; Ignacio Pussetto, Mauro Bogado, Adrián Calello, Alejandro Romero Gamarra; Ramón Abila y Fernando Coniglio. DT: Gustavo Alfaro.





Gol: ST 30' Wanchope Ábila (H), de penal.

Cambios: ST 15' Vera x Sandoval (C), 21' Morales x Estigarribia (C); 26' Araujo y Juárez x Bogado y Chimino (H); 39' Mendoza x Coniglio (H) y 41' Heredia x Ledesma (C).

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Andrés Merlos