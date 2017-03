Colón prolongó su fiesta en Santa Fe: venció a Lanús y sueña con las copas

El envión por haber ganado el Clásico resultó fundamental para sumar una nueva victoria y en este caso ante Lanús, que es de los mejores equipos del fútbol argentino. Colón se puso el overol, defendió con uñas y dientes cada pelota y más allá de ser superado en cuanto a lo futbolístico, siempre mantuvo el orden y la solidaridad para no dar ningún balón por perdido. Ese gol tempranero cuando se jugaban apenas 42 segundos le simplificó las cosas al elenco conducido por Eduardo Domínguez. Una cosa es salir a buscar el resultado ante un equipo como Lanús que hace un culto del manejo del balón y otra es esperarlo con mucha gente atrás y salir de contragolpe. Por lo cual el gol de Facundo Pereyra cuando aún no se había cumplido el primer minuto de juego resultó fundamental para quedarse con los tres puntos. Una excelente habilitación de Nicolás Leguizamón y una muy buena definición a la carrera del ex-Gimnasia de La Plata desataron el festejo que ya se había iniciado antes con los hinchas cantando y disfrutando por el triunfo ante su eterno rival.





Mira el gol de Facundo Pereyra a los 42 segundos para el 1-0.

Embed



Más allá de tener un mediocampo con jugadores de características ofensivas, Colón se replegó demasiado para apostar por la pelota larga hacia Diego Vera , que cumplió una buena labor aguantando de espaldas y generando infracciones. Por su parte Lanús nunca se apartó de su libreto de salir jugando y tocando siempre por abajo.

Esa posesión del balón no se tradujo en situaciones de peligro ya que Jorge Broun prácticamente no tuvo que intervenir en la primera etapa, dado que el Granate manejaba muy bien el balón, jugaba con suma paciencia buscando los espacios pero al no tener un centrodelantero no podía resolver en los últimos metros. La ausencia de José Sand terminó siendo perjudicial, dado que Lautaro Acosta debió jugar por el centro y perdió la explosión y frescura que manifiesta por afuera.

En ese sentido, tanto Germán Conti como Guillermo Ortiz controlaron muy bien al Laucha y de esta manera el jugador desequilibrante terminó siendo Hernán Toledo, que no venía siendo titular pero que lo complicó a Lucas Ceballos durante toda la tarde. Aún así y sin tener el balón fue Colón el equipo más punzante frente al arco rival.

De hecho tanto Christian Bernardi como Leguizamón tuvieron la chance de aumentar el marcador en sendos contragolpes, pero el ex-Instituto se demoró y cerró José Luis Gómez. Después el punta sabalero remató al primer palo y Esteban Andrada despejó al córner.

Y también lo tuvo Viruta Vera con una media vuelta que encontró los guantes del arquero visitante. Teniendo mucho menos la pelota, el Sabalero fue más práctico y directo para atacar los espacios y buscar el arco de Lanús.

En la segunda etapa el equipo rojinegro intentó en los primeros minutos salir del acoso, pero fueron algunos minutos nada más ya que nuevamente se hizo ostensible el dominio del Granate. Pero sin llegar con peligro cierto al arco custodiado por Jorge Broun.

Bernardi con un disparo a la carrera y Vera con una tijera fueron las opciones con las que contó Colón para ganar en tranquilidad. Pero a los 17' una buena jugada por izquierda derivó en un pase al centro y el remate de Román Martínez encontró una respuesta notable por parte de Fatura Broun, que se estiró hacia la derecha y alcanzó a desviar el remate que tenía destino de gol.

Y luego Germán Conti se luciría para sacar una pelota de la línea tras una jugada desafortunada que tuvo como protagonistas a Guillermo Ortiz y Broun. El balón hizo una carambola, el arquero alcanzó a tocarla pero el Flaco la rechazó cuando ya Lanús cantaba el empate. Fue la última opción clara del conjunto visitante que nunca se resignó.

En los minutos finales Colón aguantó como pudo, Domínguez metió variantes para darle mayor contención al equipo con los ingresos de Yamil Garnier y Fidencio Oviedo. Lanús iba como podía, volcaba el juego por la izquierda con el desequilibrante Hernán Toledo pero le faltaba el pase final.

Hasta el segundo final sufrió el Sabalero con un remate al primer palo de Lautaro Acosta cuando ya había expirado el tiempo. El pitazo de Facundo Tello dio paso a la fiesta en las tribunas y plateas y la ratificación de que la victoria en el Clásico hizo un click en el plantel.

Apenas habían pasado 13 días de aquella imagen deslucida, errática y preocupante que evidenció Colón en el Brigadier López ante Olimpo. Por lo cual después de aquellos 90 minutos, ni el más optimista hubiese pensado que el Sabalero cosecharía dos triunfos consecutivos primero ante Unión como visitante y luego como local ante Lanús, que es el actual campeón del fútbol argentino.

Aquella noche ante el elenco bahiense además de no ganar se observaron enormes errores defensivos que no supo capitalizar el Aurinegro. Pero todo cambió y en los últimos 180 minutos el equipo mantuvo el arco en cero con buenos rendimientos defensivos. Cosas que tiene el fútbol y que a veces son difíciles de explicar. En poco tiempo este equipo pasó de hacer llorar a hacer reír.





La síntesis

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillerm Ortiz y Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Gerónimo Poblete, Pablo Ledesma y Christian Bernardi; Nicolás Leguizamón y Diego Vera. Entrenador: Eduardo Domínguez.

Lanús: Esteban Andrada; José Gómez, Luis Herrera, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Nicolás Aguirre, Román Martínez y Fernando Barrientos; Alejandro Silva, Lautaro Acosta y Hernán Toledo. Entrenador: Jorge Almirón.

Gol: PT 42" Facundo Pereyra (C).

Cambios: PT 35' Fernando Monteseirín x Diego Braghieri (L); ST 15' Yamil Garnier x Facundo Pereyra (C), 20' Fidencio Oviedo x Nicolás Leguizamón (C), 26' Marcelino Moreno x Alejandro Silva (L), 42' Nicolás Pasquini x Maximiliano Velázquez (L) y 44' Ismael Blanco x Diego Vera (C).

Amonestados: Pereyra, Lucas Ceballos y Ortiz (C); Herrera (L).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Brigadier López.