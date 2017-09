Comienzo adverso para los santafesinos en el Centro

Se puso en marcha este sábado el Torneo Regional del Centro de Rugby del cual participan equipos cordobeses, rosarinos, entrerrianos y santafesinos. Por la copa de Plata, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club cayó en el debut frente al duro Urú Curé de Río Cuarto por 45 a 31, con el arbitraje del rosarino Germán Rabbia.





El triunfo del conjunto cordobés no merece ningún tipo de discusión, ya que fueron superiores en el juego, sobre todo en el primer tiempo y supieron aprovechar las oportunidades que dispusieron. Los anfitriones cometieron algunos errores que los pagó caro en su propio ingoal, se le complicó el control de la pelota y por eso se fue al descanso perdiendo por un claro 33 a 12.





En el complemento, el conjunto local mejoró, sobre todo a partir del ingreso de Bautista Gorla en la posición de medio scrum, quien le imprimió mayor dinámica al juego, aunque las imperfecciones no se terminaron y la Lechuza cordobesa, mantuvo la efectividad en cada situación que dispuso. Está visto que se trata de un torneo muy duro, con rivales que juegan muy bien y a los cuales no será nada sencillo doblegar.





Síntesis

Santa Fe Rugby Club: Francisco Duranda, Agustín Bude y Martín Roldán; Santiago De Biaggio y Luis Mariano Cabal (capitán); Exequiel Milesi, Francisco De Biaggio y Lucas Caputto; Nicolás De Biaggio e Ignacio Carballo; Alfredo Milesi, Marcos Erbetta, Agustín Foradini, Ignacio Navarro y Dalmiro Borzone. Entrenador: Raúl De Biaggio.





Urú Curé:Mauro Palacios, Augusto Balocco y Federico Catalano; Juan Cruz Cignetti y José López; Facundo Lagos, Santiago Grippo y Francisco Abrile; Juan Bernardini y Juan Ignacio Jure; Bernardo Valentinuzzi, Facundo Lanzarini, Manuel Fernández, Federico Otero y Santiago García. Entrenador: Diego Ghiglione.





Primer tiempo: 6' try Manuel Fernández convertido por Juan Ignacio Jure, 12' try Santiago García convertido por Juan Ignacio Jure, 20' try Federio Otero convertido por Juan Ignacio Jure, 22' try Agustín Bude, 31' try Bernardo Valentinuzzi convertido por Juan Ignacio Jure, 37' try Luis Mariano Cabal convertido por Juan Ignacio Jure, 41' try Bernardo Valentinuzzi convertido por Juan Ignacio Jure.





Segundo tiempo: 13' try Manuel Fernández convertido por Juan Ignacio Jure, 16' try Lucas Caputto convertido por Dalmiro Borzone, 20' amarilla Francisco Abrile, 25' try penal (SF), 35' try Manuel Fernández, 39' try Agustín Foradini.





Cambios en SFRC: Eugenio Röhr por Carballo, Bautista Gorla por Nicolás De Biaggio, Francisco Diburzi por Alfredo Milesi, Gustavo Stieffel por Duranda, Facundo Costa por Bude, Tripicchio por Bude, Joaquín Alonso por Cabal y Pablo Pfirter por Exequiel Milesi.





Cambios en Urú Curé: Alfonso Zottola por Jose López Vairoletti, Kevin Genesio por Juan Cignetti, Martín Bonino por Bernardo Valentinuzzi, Nicolás Ruano por Santiago Grippo.





Más información

En la autopista , el que tampoco tuvo un buen comienzo fue CRAI, ya que perdió ante Córdoba Athlétic por 29 a 14, tras un parcial desfavorable de 12 a 7, en un cotejo que fue arbitrado por el rosarino Agustín Monje.





CRAI: Luciano Simino (Alejo Motta), Juan Manuel Hernández y José Canuto (Tomás Ramos); Joaquín Schierano (capitán, luego José Dogliani) y Santiago Carreras; Ignacio Giombi (Ramiro Reyna), Gonzalo Colli y Patricio D'Hertelendy; Alejandro Molinas y Facundo Qüesta (Ramiro Del Sastre); Santiago Candioti (Patricio Fosco), Juan Arregui, Matías Peon, Rodrigo Galarza (Lautaro Montín) y Francisco Alberto. Entrenador: Alejandro Capobianco.





Córdoba Athletic: Facundo Russo, Juan Ignacio Sánchez (capitán) y Exequiel Leonangili (Felipe Liebau); Gonzalo Vázquez y José Luque (Facundo Bursa); Matías Emma, Valentín Negro (Cristian Acquaro) y Facundo Ovejero; Pedro Cane y Augusto Guillamondegui; Agustín Hormaeche (Fernando López), Juan Manuel Romero, Juan Escobar (Matías Estévez), Santiago Rocca (Tomás Calvo) e Ignacio Rizzi. Entrenador: Carlos Moyano.





Primer tiempo: 11, try de Canuto convertido por Alberto; 15, try de Luque convertido por Guillamondegui; 23, try de Escobar.





Segundo tiempo: 2, try de Colli convertido por Alberto; 8, drop de Guillamondegui; 15, try-penal (CAC); 32, try de Ovejero convertido por Guillamondegui.





Además

Por su parte, Estudiantes de Paraná cayó frente a Universitario de Córdoba por 36 a 20. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Urú Curé, Universitario y Córdoba Athlétic 5, Santa Fe Rugby 1, Estudiantes y CRAI 0. La próxima fecha jugarán: Córdoba Athlétic con Santa Fe RC, Universitario de Córdoba con CRAI y Urú Curé con Estudiantes.





En la copa de Oro, en el sur provincial, La Tablada superó a Duendes 43 a 25; en Fisherton, Jockey (R) derrotó a Palermo Bajo 35 a 20, y en cancha de Atlético del Rosario, Tala RC le ganó a Gimnasia y Esgrima de Rosario 52 a 38. Las posiciones quedaron así: Tala, La Tablada y Jockey 5; Gimnasia y Esgrima 1; Duendes y Palermo Bajo 0. La próxima fecha jugarán: Tala con Duendes, Tablada con Jockey y Palermo Bajo con GER.