Cómo formaría Colón si hoy arrancara el campeonato

Se terminó un gran torneo para Colón, donde sobre todo en el segundo semestre llegó a codearse con los mejores equipos del fútbol argentino, incluso por algún momento siendo uno de los serios candidatos para pelearle el título a Boca (finalmente terminó siendo el campeón). El equipo de Eduardo Domínguez terminó en el 11º puesto con 49 puntos, clasificándose para disputar la próxima edición de la Copa Sudamericana (peleó hasta la penúltima fecha por llegar a la Libertadores).







Sin embargo, el plantel sufrió varias bajas, algunas de peso ya que significaban piezas fundamentales en la filosofía futbolística que le imprimió Domínguez a su equipo. Por ejemplo el capitán Gerónimo Poblete, quien quedó en libertad de acción y deshoja la margarita con varias propuestas, incluso del exterior. Pero hay otros a los cuales no se los retuvo debido a la alta cotización de sus opciones como Iván Torres, quien ya regresó a Olimpia de Paraguay, y Facundo Pereyra, quien tiene todo definido para jugar en Racing.









Eduardo Domínguez.jpg UNO Santa Fe









En tanto, hay otros futbolistas que también terminaron sus contratos con el club y que no son prioridad para continuar en el plantel como el arquero Jorge Carranza, los defensores Yamil Garnier y Clemente Rodríguez (tiene una oferta concreta de Guaraní de Paraguay), y el volante Fidencio Oviedo (arregló con Guaraní de Paraguay). Distintos son los casos de Adrián Bastía y Lucas Ceballos, a quienes se les renovaría sus vínculos.







Uno por uno

En cuanto al arco, Jorge Broun emigró al Ludogorest de Bulgaria tras finalizar su segundo préstamo con Colón, mientras que Jorge Carranza no sería del gusto de Domínguez para ser el titular y se buscaría otra alternativa. Joaquín Aylagas es hoy por hoy el único golero profesional que tiene el plantel, por lo que se deberán buscar dos para reforzar el plantel que afrontará la temporada 2017/2018.





En cuanto a los defensores, Clemente Rodríguez, Lucas Ceballos, Yamil Garnier y Raúl Iberbia terminaron sus vínculos y habrá que ver qué pasa con sus renovaciones. A Clemente lo quiere Guaraní de Paraguay para jugar la Libertadores (Colón le ofrece un año de contrato y el jugador quiere dos), mientras que a Ceballos se lo preferiría por sobre Garnier para quedarse en el club, mientras que el lateral por la izquierda no seguirá en la institución. Por Guillermo Ortiz el club hará uso de la opción por el 50% de su pase en 500.000 dólares para Newell's, en tanto Conti aguarda ofertas del exterior con el riesgo que ocurra lo mismo que con Poblete, ya que su vínculo vence en junio de 2018 y luego podría quedar libre.









Poblete.jpg Archivo UNO







Luego, en la zona de volantes, no continuarán Poblete (quedó libre), Torres (no se hizo uso de la opción y volvió a Olimpia) y Oviedo (jugará en Guaraní). En tanto, a Bastía se le terminó su contrato pero no habría mayores inconvenientes en renovárselo hasta el final de su carrera que se podría dar en diciembre de este año o en junio de 2018 (todavía no hubo conversaciones con el Polaco).





Mientras que en la zona de delanteros, Pereyra no seguirá en el club (su destino sería Racing), Mauro Dalla Costa (vuelve a Boca), Diego Lagos (se terminó su vínculo y busca club), mientras que a Ismael Blanco se le daría vía libre si consigue otra propuesta para continuar su carrera. El resto son claves para Domínguez y continuarán en el plantel.













colon 4.jpg













En cuanto a los refuerzos, Matías Fritzler (ex-Lanús) quedará libre en Huracán y podría llegar a Santa Fe ya que el DT lo conoce y se trata de un volante de jerarquía tras las partidas de Poblete y Oviedo. Mientras que la posibilidad de sumar a Francisco Cerro se desvaneció, ya que no es del gusto del DT. En tanto, en el puesto de arquero, lo de Marcos Díaz (Huracán) sería muy difícil debido a que tiene vínculo con el Globo, donde percibe un muy buen contrato.





El equipo de hoy



Si hoy arrancaría el campeonato, con los jugadores que quedaron el plantel en relación al torneo que acaba de terminar, el Sabalero formaría de la siguiente manera: Joaquín Aylagas; Pablo Cuevas, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Osvaldo Arroyo; Nicolás Silva, Pablo Ledesma, Franco Leys y Christian Bernardi; Diego Vera y Nicolás Leguizamón.