Cómo será el nuevo fútbol por TV que brindarán Fox y Turner

3- Gratis en definición estándar. "Eso está confirmado hasta el 30 de septiembre", suelta McGough (Fox). Y añade: "Que se postergue o no depende de los cableoperadores y no de nosotros. Es un problema de digitalización. La fecha salió de un pedido de los cableoperadores, que tienen que instalar decodificadores y conectarlos". Intercede De Stéfani (Turner): "La idea es mitigar el riesgo logístico, y que nadie se pierda ningún partido mientras ese partido se lleve a cabo".

6- Las redes sociales y la protección de los derechos. "Queremos darle orden a un sistema que, en muchos aspectos, estaba muy desordenado", se escuda Donnari (Fox). "Tiene que ver con hacer valer nuestros derechos: hay situaciones que no se pueden dar", afirma. Y enumera: "Hay situaciones de ingreso en los estadios para transmisiones que no están permitidas y que estamos tratando de contener. No las contenemos nosotros solamente: eso va a favor del producto fútbol. Los dirigentes de la AFA y la Superliga entienden perfectamente que eso es así, porque se miran en el espejo de las grandes ligas del mundo donde eso es así". "Vamos a tener un sistema de ventanas lógico, sin ninguna demora innecesaria para que los informativos y la gente puedan ver en tiempos lógicos los goles y los resúmenes", promete De Stéfani (Turner). "Nosotros no queremos privar de cierto nivel de información a los medios, de ninguna manera. Lo que sí, todos conocemos el ejercicio de los derechos. No sólo los que viajamos a las grandes coberturas, sino todas las empresas que se dedican a esta actividad", advierte Mansilla (Turner).





7- Un producto televisivo como la Champions League. "La Champions es el producto más importante que el mundo conoce y obviamente, el punto de comparación de todo el mundo. Aspiramos a un producto así", cuenta Donnari (Fox). "En términos de producción, creo que la Premier League está muy bien hecha. Igual que la Bundesliga", agrega.