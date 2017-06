Con el objetivo de mantener la base

En el último mercado de pases, los directivos rojinegros apostaron fuerte con la contratación fundamentalmente de Diego Vera pero también con la llegada de Facundo Pereyra y en este caso teniendo en cuenta que en 2018 disputará la Sudamericana el objetivo es conformar un equipo competitivo.





Sucede que de la base titular son varios los jugadores que finalizan su contrato y otros que pueden llegar a recibir ofertas para ser transferidos. Por lo cual el desafío de José Vignatti y el resto de sus pares de Comisión Directiva será importante para potenciar al equipo y no fallar en las contrataciones como así tampoco en la toma de decisiones respecto a aquellos futbolistas que pretenden mantener en el club.





Jorge Broun se despidió en el partido ante River y después de tres años no será más el arquero sabalero ya que jugará en Bulgaria. De esta manera se abre el camino para que Jorge Carranza sea el titular y es por eso que los dirigentes le ofrecieron renovar el contrato teniendo en cuenta que el mismo finaliza el 30 de junio. Pero más allá de la continuidad del ex-Godoy Cruz no habría que descartar que pueda sumarse otro arquero teniendo en cuenta que hoy el suplente sería el juvenil Joaquín Aylagas.





En defensa, Lucas Ceballos tiene contrato vigente y en principio continuará, por Guillermo Ortiz se hizo uso de la opción comprando el 50% de su pase. En tanto que Emanuel Olivera también pertenece al club. Por lo cual los interrogantes se suceden con la continuidad de Clemente Rodríguez ya que expira su vínculo y con Yamil Garnier.





El ex-Boca es prioridad para el técnico y es por eso que desean su continuidad, mientras que por Garnier que fue tenido en cuenta en la etapa final del torneo habrá que esperar si se le hace una propuesta para que siga en el plantel. Por su parte, el interrogante más grande es conocer el futuro de Germán Conti quien tiene algunas ofertas del exterior y también es seguido por algunos equipos del país aunque si es transferido lo más problable es que sea al fútbol europeo.





Es sabido que Gerónimo Poblete continuará su carrera en otra institución ya que no renovó su contrato y podría pasar al Metz de Francia, en tanto que por Facundo Pereyra habría que hacer uso de la opción abonando 600.000 dólares algo que asoma complicado y por ese motivo el Gordo podría retornar a Racing.





Adrián Bastía termina su contrato y si bien se había especulado con que podría retirarse teniendo en cuenta el muy buen nivel que mostró en los últimos partidos es un hecho que jugará una temporada más con la camiseta rojinegra.





Otro de los jugadores que termina su contrato con Colón es Iván Torres que tiene una opción de compra de 1.000.000 de dólares que obviamente el club no hará uso. Se intentará renovar el préstamo, en caso de que eso no pueda concretarse abandonará la institución. Mientras que Fidencio Oviedo no fue tenido en cuenta por el DT en los últimos seis partidos y en consecuencia se irá.





Pablo Ledesma tiene contrato y obviamente continuará así como Christian Bernardi cuyo pase pertenece en un 50% a la entidad rojinegra. En tanto que por Nicolás Silva se hará uso de la opción para adquirir los derechos económicos del ex-Boca Unidos teniendo en cuenta que el pase le pertenece al jugador.





Nicolás Leguizamón es uno de los jugadores que tiene chances de emigrar en tanto y en cuanto llegue alguna propuesta, en su momento se habló de un interés de River. Diego Vera seguirá ya que el pase le pertenece al club. Mientras que Ismael Blanco tiene contrato vigente aunque en el último tiempo tuvo escasa continuidad.





Mientras que lo de Raúl Iberbia, Diego Lagos y Mauro Dalla Costa es cosa juzgada ya que a fin de mes vencen sus contratos y no continuarán en el plantel ya que no son tenidos en cuenta por el cuerpo técnico. Como se puede observar, son muchas las cuestiones por resolver y es por eso que ya desde este lunes los directivos y el entrenador pondrá manos a la obra para trabajar en el armado del plantel.

























Los 49 puntos y la clasificación a la Copa Sudamericana generaron mucha expectativa en el mundo Colón pensando en el futuro. Por ello, tanto los dirigentes como el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Domínguez pretenden retener a varios futbolistas y reforzar el plantel en algunos puestos determinados con el fin de ser protagonista.