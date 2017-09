Conor McGregor tendría fecha de regreso y próximo rival en la UFC

Las artes marciales mixtas (MMA) están expectantes frente al regreso de su máxima estrella. Tras su experiencia en los cuadriláteros ante Floyd Mayweather y unas semanas de descanso, el peleador irlandés Conor McGregor ha comenzado a preparar su regreso a los octágonos y ya tendría fecha y próximo rival en la UFC.





En los pasillos de la UFC se habla de un tercer combate entre McGregor y el estadounidense Nate Díaz, que se disputaría el próximo 30 de diciembre en el marco del UFC 219 a celebrarse en el T-Mobile de Las Vegas.





La versión ha ganado fuerza tras las declaraciones de Owen Roddy, entrenador de McGregor. "Me gustaría ver un McGregor-Díaz III y la razón por la que lo digo es porque esas peleas son tan emocionantes. Las dos peleas contra Díaz fueron probablemente las más emocionantes de las que he sido parte y repetirlas sería increíble. A los aficionados les gustaría verla sobre cualquier otra", dijo Roddy al podcast The MMA.





La trilogía de McGregor y Nate Díaz es lo más atractivo que puede ofrecer la UFC y sería un regreso perfecto tras su aventura en el boxeo. La primera vez que McGregor se enfrentó a Díaz perdió su invicto en la UFC, pero cinco meses después volvió a subir al peso welter y consiguió vencerlo.

Aunque significaría una gran apuesta mediática, McGregor no tiene ninguna obligación de enfrentar a Díaz, que sería actualmente el sexto retador en la división de peso ligero de UFC. Otras opciones si regresa a las artes marciales mixtas son Tony Ferguson, Kevin Lee y Khabib Nurmagomedov.

Será cuestión de esperar a ver si vuelven a enfrentarse por tercera vez en una velada en la que también podría darse el enfrentamiento femenino entre Cris Cyborg y Holly Holm. Con una cartelera de esa magnitud, la UFC podría hacer explotar la taquilla.