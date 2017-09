Copa Davis: Diego Schwartzman barrió en tres sets a Popko y Argentina igualó la serie

Luego de la derrota de Guido Pella en primer turno, Diego Schwartzman tenía la responsabilidad de emparejar la serie entre Argentina y Kazajistán y así lo hizo: se impuso en tres sets ante Dmitry Popko, en el segundo punto del repechaje de la Copa Davis.





El argentino (28º en el ranking ATP) no tuvo mayores inconvenientes en suelo euroasiático frente al número 196 del mundo. Manejó los hilos de un encuentro trascendental para su carrera, ya que por primera vez afrontó un cotejo como singlista titular. Y cumplió con las expectativas: se impuso 6-4, 6-2 y 6-2.





Luego de la acción en Astana, el Peque realizó un análisis: "Fue un partido muy bueno, el primer set no lo conocía y muchas veces me apuré, tuve muchos errores por no saber cómo iba a venir la pelota. Después ajusté y creo que gané muy bien los otros dos sets. Jugué muy parecido a lo que vengo haciendo en el circuito".





"Estoy bien de físico, venía de diez días de descanso y esto fue bueno para que los músculos se vuelvan a mover", agregó Schwartzman.





En la madrugada de este sábado (aproximadamente a las 5) será el turno del dobles, integrado por Máximo González y Andrés Molteni. Sus rivales serán Mikhail Kukushkin y Aleksandr Nedovyesov. Además, el domingo Schwartzman chocará con Kukushkin, el kazajo mejor rankeado.