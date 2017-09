Copa Davis: Orsanic anunciará el equipo que visitará a Kazajistán

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, confirmará este martes a los cuatro tenistas que visitarán a Kazajistán el 15, 16 y 17 de septiembre próximo, en el Repechaje para mantenerse en el Grupo Mundial en 2018.

Orsanic brindará una conferencia de prensa desde las 10 en el Hotel Intercontinental (Moreno 809, en la Capital Federal) donde revelará los cuatro nombres que saltarán a la cancha en el estadio National Tenis Centre de Astana, con la misión de que Argentina conserve la categoría casi 10 meses después de haber sido campeón, el 27 de noviembre de 2016 cuando superó a Croacia (3-2) en Zagreb.

Los elegidos por Orsanic serían Diego Schwartzman, 33 del ranking mundial de la ATP; Guido Pella (72) y dos debutantes: Máximo González (193) y Andrés Molteni (46 del mundo en dobles, su especialidad).

El "Peque" Schwartzman, quien ya tiene pasaje para viajar a Astana, ayer presentó algunas molestias físicas en el triunfo sobre el francés Lucas Pouille en los octavos de final del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

El equipo argentino quedó en situación de Repechaje tras haber perdido en febrero pasado con Italia por 3-2 en una serie jugada en el Parque Sarmiento, en la Capital Federal, e irá a jugar por la permanencia disminuido por bajas importantes, algunas conocidas de antemano y otras inesperadas.

En ese contexto, el número uno del tenis nacional, el tandilense Juan Martín Del Potro, uno de los héroes de Zagreb (los otros fueron Federico Delbonis, Leo Mayer y Pella), confirmó durante la semana pasada lo que se sabía, que no iba a jugar la Davis, y además agregó que no volverá a hacerlo en el futuro.

Otro héroe de Zagreb, el azuleño Delbonis, no acudirá debido a que está lesionado en la cadera por esa razón se bajó del US Open aunque de haber estado sano hubiera ido a Kazajistán, según reveló a Télam una fuente de su entorno.

Las sorpresas llegaron del lado del correntino Mayer, quien también consideró que su ciclo en la Davis está cumplido y anunció que no jugará ni la serie en Astana ni las próximas, una lástima ya que se trata de un tenista copero con un invicto en sus últimos 10 partidos de singles, desde que le ganó al checo Jiri Vesely en Praga 2013 hasta su enorme victoria en el quinto punto sobre el inglés Daniel Evans en Glasgow, en la semifinal de septiembre del año pasado que se saldó con victoria sobre Gran Bretaña por 3-2.

Otras dos bajas son las de Zeballos y Berlocq, aunque se debieron a distintos motivos y más bien respondieron a una problemática distinta.

En el caso del marplatense, mantiene diferencias políticas con Orsanic y su cuerpo técnico, y no formará parte del equipo durante el ciclo del actual capitán.

Zeballos, quien atraviesa el mejor momento de su carrera a los 32 años, con su puesto 58 en el ranking mundial y su condición importante de singlista confiable y excelente doblista, no jugó en febrero en la serie que Argentina perdió con Italia en el Parque Sarmiento, en la derrota que obligó a jugar el Repechaje.

Si bien Zeballos adujo una lesión (había acusado un desgarro), su rápida recuperación llamó la atención al cuerpo técnico argentino y a los principales dirigentes de la AAT (Asociación Argentina de Tenis).

"Mientras Pella la peleaba en el quinto punto ante Fognini (lo perdió en cinco reñidos sets), Zeballos se preparaba para jugar por la ronda inicial del ATP de Quito", comentó a Télam otra fuente, en alusión a que generó sospechas esa rápida recuperación de la lesión muscular del marplatense.

Por eso no llamó la atención que tampoco quiera estar ante Kazajistán y lo de Zeballos parece un caso cerrado al menos en esta etapa de Orsanic.

En cuanto a Berlocq, su salida se debe a otros motivos, ya que estuvo en el inicio del camino al título ante Polonia y luego regresó este año frente a Italia, pero sorprendió en Nueva York cuando expresó sentirse disgustado "por la forma en la que se manejan algunos" y sin dar nombres generó un malestar en el cuerpo técnico que desencadenó su salida.

En ese sentido, pese a que el tenista de Chascomús pensaba integrar el equipo en Astana, lo condenó que puso una serie condiciones relacionadas con la preparación previa que no le fueron aceptadas y determinaron su salida. Si Orsanic sigue como capitán en 2018, tanto Berlocq como Zeballos difícilmente vuelvan a jugar en el equipo.

Mientras tanto, el rival, Kazajistán, que se ganó el derecho a jugar el Repechaje tras haber superado a China por 4-1 en los playoffs de ascenso, esperará a la Argentina con una superficie rápida en un estadio cerrado y un tenista respetable como Mikhail Kukushkin (103), con mucha experiencia y el ánimo alto tras haber superado la clasificación en el US Open y, una vez en el cuadro principal, darse un gusto grande cuando le ganó en la ronda inicial al español David Ferrer (25), luego superó al ruso Evgeny Donskoy (99) y finalmente cayó frente al francés Lucas Pouille (20).

El resto del equipo kazajo podrían integrarlo el juvenil Alexander Bublik (103), Dmitry Popko (195) o Aleksandr Nedovyesov (221) y Andrey Golubev (605), este último con muy poca actividad, lejísimos del nivel que mostró cuando fue 33 del mundo en 2010.

Golubev y Kukushkin estuvieron presentes en el único enfrentamiento entre la Argentina y Kazajistán, que fue en julio de 2011, con victoria de los "albicelestes" por 5-0 en una serie jugada en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati, por los cuartos de final del Grupo Mundial de ese año.