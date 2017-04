CRAI cayó frente a Urú Curé en Río Cuarto

En cumplimiento de la 4° jornada del Nacional de Clubes A que organiza la UAR, CRAI no pudo ante el duro equipo de Urú Curé de Río Cuarto por 29-20, en un cotejo que fue arbitrado por el rosarino Juan Sylvestre. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Urú Curé 16, CRAI 10, San Luis 9 y Los Tarcos 1. El próximo fin de semana, por la 5° fecha, en la autopista, los Gitanos recibirán a Los Tarcos de Tucumán , y en La Plata, San Luis será anfitrión de Urú Curé.





El arranque de las acciones comenzó con muchos errores de manejo por parte de ambos elencos. Ninguno de los dos logró afirmarse, ya que recién promediando los 30 minutos de juego, se logró romper el cero en el tanteador. Fue a partir de un ensayo de Oberti, aunque los Gitanos respondieron rápido con un ensayo de Dogliani, quien minutos más tarde vería la tarjeta amarilla y dejaría a su equipo con 14. Pese a ello CRAI seguía marcando el rumbo, y tras un try de Tany Bay, se fue al descanso ganando por 12-7.





En el complemento, los cordobeses salieron dispuestos a revertir el marcador, aprovechando las infracciones de la visita. Luego, mojó dos veces en el ingoal santafesino, primero con un eterno maul que terminó en try, y luego, a raíz de una mágica jugada de Nicolás Achilli. La Lechuza ya se había puesto 22-15, pero no se daba por satisfecho, y nuevamente otro maul tuvo destino de ingoal, y el score ya estaba 29-15. En el final, otro ensayo de Bay achicó las diferencias, en un partido muy duro e intenso, y ante un rival que hasta aquí fue el mejor de la zona.





Síntesis

Urú Curé: Axel Elowson, Agustín Costa y Nicolás Achilli; Diego Galetto y Agustín Orsatto; Santiago Grippo, Juan Cruz Cignetti y Gaspar Oberti (capitán); Juan Bernardini y Valentina Ruíz; Pedro Dolsan, Guillermo Pispieiro, Manuel Fernández, Eugenio Achilli y Gonzálo Semartin. Entrenador: Diego Ghiglione.

CRAI: José Canuto, Juan Hernández y Pedro Marozzi; José Dogliani y Axel Rumscheidt; Juan Ninin, Emanuel Piermarini y Patricio Dehertelendy; Estanislao Bay y Jorque Qüesta (h); Franco Radín, Juan Arregui, Gonzálo García, Ignacio Poletti y Facundo Beltramino. Entrenador: Luciano Bordón. Luego ingresaron: Tomás Ramos, José Gálvez, Juan Cruz Ninin e Ignacio Giombi.



Primer tiempo: 30´ try Oberti convertido por Semmartín, 32´ try Dogliani convertido por Beltramino, 38´ amarilla José Dogliani, 41´ try Estanislao Bay.





Segundo tiempo: 9´ penal de Beltramino, 11´ penal Senmartín, 15´ try penal (Urú Curé), 22´ try Francisco Abrile convertido por Senmartín, 33´ try Cignetti convertido por Senmartín, 38´ try Estanislao Bay.





Más detalles

En la Zona 1, en Concepción, Huirapuca doblegó a Old Resian 25-10, mientras que en Virrey del Pino, Regatas de Bella Vista hizo lo propio con Belgrano Athlétic 37-24. En la Zona 2, en Boulogne, SIC se impuso a Hindú 27-22, y Tucumán RC a Duendes 68-14. En la Zona 3, en Villa de Mayo, Newman le ganó a CUBA 30-24, y Universitario de Tucumán a Tala RC 31-24.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Zona 1: Regatas 17, Huirapuca 11, Belgrano 7 y Old Resian 4. Zona 2: Hindú 12, Tucumán RC 10, SIC 9 y Duendes 8. Zona 3: Newman 14, CUBA 10, Tala 7, Universitario T 5.





En la 5° fecha jugarán: Zona 1: Old Resian-Belgrano Athlétic y Regatas BV-Huirapuca. Zona 2: Duendes-SIC y Hindú-Tucumán Rc. Zona 3: Tala RC-CUBA y Newman-Uni de Tucumán.





En el Nacional de Clubes B se dieron estos marcadores: CASI 40-Old Boys 7, Atlético del Rosario 38-Uni de Salta 35, Old Christian 33-Jockey VM 26, Cardenales 7-Pucará 48, Sporting 21-Alumni 19, Jockey de Salta 22-Jockey de Córdoba 22, Mar del Plata 7- Jockey de Rosario 13 y Liceo 19- Mar del Plata 19.